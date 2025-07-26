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Takla atan araç metrelerce sürüklendi: Ehliyetsiz sürücü ölümden döndü

Çorum’un Alaca ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 16 yaşındaki sürücü yaralandı. Sürücüye ve araç sahibine toplam 37 bin 354 TL para cezası kesildi.

Takla atan araç metrelerce sürüklendi: Ehliyetsiz sürücü ölümden döndü

Kaza, Çorum-Alaca karayolu İbrahim köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.D. (16) yönetimindeki 19 LF 962 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Yaklaşık 100 metre sürüklenen araçta sürücü O.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Bunun üzerine hem sürücüye hem de araç sahibine ilgili kanun maddeleri gereğince toplam 37 bin 354 TL idari para cezası uygulandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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