HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Takla atan otomobil korkuttu: 2 kişi yaralandı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarına yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanında bulunan yolcu hafif şekilde yaralandı.

Takla atan otomobil korkuttu: 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.30 sıralarında Güllüdere Köyü Küme Evler mevkiinde meydana geldi.
Aşkale’nin Düzyurt köyünden ilçe merkezine gelmek üzere yola çıkan sürücü, Güllüdere Köyü Küme Evler mevkiine geldiği sırada, yağan yağmurun da etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil stabilize alana geçtikten sonra yol kenarından aşağıya doğru takla atarak yuvarlandı.
Kazayı gören Küme Evler’deki vatandaşlar hemen olay yerine koşarak araçta bulunan sürücü ve yolcunun dışarı çıkmasına yardımcı oldu. Kazada sürücü ile yanında bulunan yolcu hafif şekilde yaralanırken, Turan Akdağ’a ait olduğu belirtilen otomobil kullanılamaz hale geldi. Korkutan kazada can kaybının yaşanmaması ise sevindirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehir’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıEskişehir’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Adıyaman’da otomobilin çarptığı çocuk yaralandıAdıyaman’da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.