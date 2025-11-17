HABER

Takla atan otomobilde aynı aileden 4 kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu araçta bulunan aynı aileden 4 kişi ağır yaralandı.

Takla atan otomobilde aynı aileden 4 kişi ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza, Siverek-Viranşehir kara yolunun Büyükkazanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nurettin U. idaresindeki 44 ABE 012 plakalı otomobil, Siverek istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, şarampole girerek takla attı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Miyase U. (44), Serhat U. (24), C.U. (14) ve Y.E.U. (12) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazada sürücü Nurettin U.’nun ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Takla atan otomobilde aynı aileden 4 kişi ağır yaralandı 3Kaynak: İHA

Şanlıurfa
