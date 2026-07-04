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Takla atan otomobildeki 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı otomobilde ağır yaralanan 7 yaşındaki Mehmet Bilik hayatını kaybetti.Kaza, Gaziantep-Nizip E90 Karayolu’nda meydana geldi.

Takla atan otomobildeki 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı otomobilde ağır yaralanan 7 yaşındaki Mehmet Bilik hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziantep-Nizip E90 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 AJH 220 plakalı otomobil sürücüsü bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 1 baba ile 8 çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gaziantep’ten bölgeye yönlendirilen ambulanslarla ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Gaziantep’teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuklardan 7 yaşındaki Mehmet Bilik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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