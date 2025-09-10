Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 00.00 sıralarında Şabanözü-Çubuk yolunda meydana geldi. Oğuz Ünal’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarparak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünal, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Oğuz Ünal’ın cenazesinin ikindi vakti Kavaklı Mahallesi'nde defnedileceği öğrenilirken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır