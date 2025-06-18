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Takla atarak hurda haline gelen otomobilden şans eseri yaralı kurtuldu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşanan trafik kazasında takla atan araç sürücüsü yaralandı. Hurda haline gelen araçtan yaralı kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Takla atarak hurda haline gelen otomobilden şans eseri yaralı kurtuldu

Bursa’nın Karacabey ilçesi Bayramdere Boğaz karayolu Taşlık Mahallesi mevkiinde, Hasan T. (29) tarafından kullanılan 34 MKG 983 plakalı araç, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın ani bir şekilde yolun sağındaki araziye uçarak takla atması sonucu kaza meydana geldi.
kaza

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kazada yaralanan sürücü Hasan T., olay yerine gelen vatandaşların ihbarı üzerine ambulansla Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından Hasan T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

18 Haziran 2025
18 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa kaza
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