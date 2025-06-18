Takla atarak hurda haline gelen otomobilden şans eseri yaralı kurtuldu

Bursa’nın Karacabey ilçesi Bayramdere Boğaz karayolu Taşlık Mahallesi mevkiinde, Hasan T. (29) tarafından kullanılan 34 MKG 983 plakalı araç, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın ani bir şekilde yolun sağındaki araziye uçarak takla atması sonucu kaza meydana geldi.



SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kazada yaralanan sürücü Hasan T., olay yerine gelen vatandaşların ihbarı üzerine ambulansla Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından Hasan T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır