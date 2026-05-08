HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Takograf hilesi yapan tır sürücüsüne 225 bin lira ceza

Samsun’da polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde başka bir şahsa ait takograf kartını kullandığı tespit edilen tır sürücüsüne toplam 225 bin lira idari para cezası uygulandı.

Takograf hilesi yapan tır sürücüsüne 225 bin lira ceza

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, bir çekici ve buna bağlı yarı römork sürücüsünün başka bir şahsa ait takograf sürücü kartını kullanarak araç sevk ve idare ettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde sürücünün, denetim ve sürüş sürelerini gizlemek amacıyla usulsüz takograf kartı kullandığı tespit edildi.

Yapılan işlemler kapsamında sürücüye başka bir şahsa ait takograf sürücü kartını kullanmak suçundan 150 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu. Ayrıca sürücünün SRC belgesi iptal edilirken 75 uyarma puanı verildi.

Denetleme kartı ile yapılan kontrolde kullanılan kartın başka bir şahıs adına kayıtlı olduğunun belirlenmesi üzerine kart sahibi hakkında da işlem yapıldı. Kart sahibine 75 bin TL idari para cezası uygulanırken, takograf kartı ile SRC belgesi iptal edildi.

Toplam 225 bin TL idari para cezası uygulanırken, araç gerekli şartları taşıyan başka bir sürücüye teslim edilerek seferine devam etmesi sağlandı. Polis ekiplerinin trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallere yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İçinde Türklerin de olduğu gemi boşaltılıyorİçinde Türklerin de olduğu gemi boşaltılıyor
Gökhan Böcek: “Veli Ağbaba benden 1 milyon Euro istedi”Gökhan Böcek: “Veli Ağbaba benden 1 milyon Euro istedi”

Anahtar Kelimeler:
Ceza Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran: "ABD gemilerini vurduk"

İran: "ABD gemilerini vurduk"

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Galatasaray Osimhen için yapacağını yaptı! İşte Cimbom'un son hamlesi

Galatasaray Osimhen için yapacağını yaptı! İşte Cimbom'un son hamlesi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Akaryakıta dev indirim!

Akaryakıta dev indirim!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.