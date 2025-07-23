HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Taksi durağına silahlı saldırı: 2 sürücü yaralandı

Adana'da iki taksi sürücüsü uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Taksi durağına silahlı saldırı: 2 sürücü yaralandı

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi taksi durağına gelip, taksi şoförü F.P. (43) ve F.T. (45) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce kimliği belirlenemeyen şüpheli her iki taksi sürücüsüne de tabanca ile ateş açıp kaçtı. Ayaklarından yaralanan şoförler kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Her iki sürücünün de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
6 yaşındaki Özlem'in gizem dolu ölümü! 6 yaşındaki Özlem'in gizem dolu ölümü!
İstanbul - Sancaktepe'de park halindeki kamyonet alev alev yandıİstanbul - Sancaktepe'de park halindeki kamyonet alev alev yandı

Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mauro Icardi, son halini paylaştı ve taraftarı kahkahaya boğdu! "7 ay futboldan uzak kalmamın ardından..."

Mauro Icardi, son halini paylaştı ve taraftarı kahkahaya boğdu! "7 ay futboldan uzak kalmamın ardından..."

Memur ve memur emeklisi için zam talebini açıkladılar

Memur ve memur emeklisi için zam talebini açıkladılar

Bilim insanları duyurdu: Bu ilçemiz 1 metre çöktü!

Bilim insanları duyurdu: Bu ilçemiz 1 metre çöktü!

Netanyahu'yu roketatarla vuracaktı! Suikast girişimi son anda engellendi

Netanyahu'yu roketatarla vuracaktı! Suikast girişimi son anda engellendi

Bilecik-Adapazarı istikametinde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

Bilecik-Adapazarı istikametinde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

Eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, tutuklandı, intihar etti! İtfaiye eriyle ilgili bir cinayet şüphesi daha

Eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, tutuklandı, intihar etti! İtfaiye eriyle ilgili bir cinayet şüphesi daha

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.