Taksi durağında çıkan yangın paniğe yaşattı

Artvin’de hastane yakınındaki taksi durağında çıkan yangın paniğe neden olurken, olayda can kaybı yaşanmadı ancak maddi hasar oluştu.

Taksi durağında çıkan yangın paniğe yaşattı

Artvin’de, Artvin Devlet Hastanesi yakınında bulunan taksi durağında öğle saatlerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek durağı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, durakta maddi hasar meydana geldi. Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

