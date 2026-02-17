HABER

Vatandaşların kirlettiği ormanlık alanı muhtar temizledi

Bolu’da Hamzabey köyünün üst kısmında bulunan ormanlık alanındaki çöp dolu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından muhtar harekete geçti.

Bolu’da Hamzabey köyünün üst kısmında bulunan ormanlık alanındaki çöp dolu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından muhtar harekete geçti. Ormanlık alanda yürütülen temizlik çalışması sonrası bölgedeki tüm çöpler toplandı.

Bolu’nun merkeze bağlı Hamzabey köyünün sınırları içerisinde yer alan ormanlık alanda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce poşetler dolusu çöp ve alkol şişeleri atıldı.

Özellikle akşam saatlerinde bölgeye gelen vatandaşların bıraktığı çöpler yeşil alanda kirli görüntüye neden oldu. Duyarlı bir vatandaş tarafından kayda alınan bölgedeki kirlilik, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri gören muhtar Mehmet Öztürk, harekete geçerek, ekibiyle birlikte bölgede temizlik çalışması yaptı. Ormanlık alandan bir römork dolusu çöp çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Bolu
