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  4. Taksiciden, Çinli turiste 58 bin liralık İstanbul turu! Suç makinesi çıktı... O anlar saniye saniye kamerada

Taksiciden, Çinli turiste 58 bin liralık İstanbul turu! Suç makinesi çıktı... O anlar saniye saniye kamerada

28.03.2025 11:01
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İstanbul'a gelen Çinli turist Wengi Liu (33) hayatının şokunu yaşadı. Bindiği taksi şoförü kadına İstanbul'u gezdirmeyi önerdi. Çinli turist bunu kabul edince de taksici Salih E. (29) kadını İstanbul'daki gece kulübüne ve restoranlara götürdü. Kadının kredi kartını zorla aldığı iddia edilen Salih E., turisti 58 bin 275 lira dolandırdı. Kadın, bankası tarafından aranınca hemen polise gitti. 26 suç kaydı bulunan taksici Salih E. tutuklandı. Kadının dolandırılma anları ise kameralara yansıdı.

Olay, 14 Mart Cuma günü saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Müyyetzade Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çinli turist Wengi Liu, Karaköy’de bir taksiye bindi.

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İSTANBUL'DAKİ EĞLENCE MEKANLARINI GEZDİRDİ

Kadın turist taksiciye Taksim'de bulunan oteline gitmek istediğini söyledi. Taksi şoförü ise kendisine İstanbul’u gezmek isteyip istemediğini sordu. Çinli turistten olumlu yanıt alan taksi şoförü, kendisini İstanbul’da eğlence mekanlarını gezdirdi.

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KREDİ KARTINI ALIP 58 BİN LİRA ÇEKTİ

Taksi şoförü ardından kadını kaldığı otelin önüne getirdi. İddiaya göre taksi şöförü kadın turistin kredi kartını zorla alarak 7 kez toplamda 58 bin 275 lira para çekti. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Çin’deki banka yetkilisinden gelen telefon üzerine dolandırıldığını anlayan kadın turist, emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Taksinin plakasını da sorgulayan polis, taksi şoförünün Salih E. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda taksi şoförü yakalanarak gözaltına alındı.

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TAKSİCİNİN 26 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen Salih E. ifadesinde Çinli kadın turistle yemek yiyip otele geldiklerini ve taksi ücreti dahil olmak üzere tüm masrafların parası olarak ödeme aldığını söyledi. Poliste 26 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Salih E. adliyeye sevk edildi. Salih E. çıkarıldığı mahkemece 'Gasp' suçundan tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin dolandırıcılık Taksici turist
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