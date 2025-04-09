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Taksicilerden yurdun önüne gece yarısı operasyonu! Bir anda çeteleşip öğrencilere levyeyle saldırdılar

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Çiğdem Sevinç

Avcılar’da üniversite öğrencileriyle taksiciler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga eden taksi şoförü arkadaşına desteğe gelen taksicilerden biri levyeyle öğrencilere saldırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Üniversite Mahallesi Sarıgül Sokak’ta meydana geldi. Yurduna gelen iki öğrenciyle taksici arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

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TAKSİCİLER BİR ANDA ÇETE GİBİ BÜYÜDÜ

Kavga kısa sürede büyüdü. Taksi şoförünün yardım çağrısı üzerine kısa sürede çok sayıda taksici sokağa geldi. Olay yerine gelen taksiciler de taraflar arasındaki kavgaya dahil oldu. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavga sırasında bir taksici bagajdan çıkardığı levyeyle öğrencilere saldırdı.

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SALDIRGAN TAKSİCİ SERBEST BIRAKILDI

Taraflardan bazılarının hafif yaralandığı kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.Öğrenciler taksiciden şikayetçi olurken, taksi şoförü emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Taksici öğrenci taksi yurt
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