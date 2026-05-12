Takside dehşet anları: Parayı uzatır gibi yaptı, boğazından bıçakladı: "Seni kesmeye ve öldürmeye geldim"

İzmir’de saniyeler içinde kabusa dönen yolculukta, saldırganın dehşete düşüren hamlesi taksi şoförünü kanlar içinde bıraktı. Karabağlar ilçesinde Ertan B. (59), taksisine bindiği Ç.B.’ye (61) bıçakla saldırıp, gasp girişiminde bulundu. Taksi şoförü Ç.B.'nin yaşanan boğuşmada bıçakla boğazından yaralandığı olay, araç içi kamerasına yansıdı. Şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Çevreyolu Uzundere mevkisinde meydana geldi. Ertan B., Ç.B.'nin şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi. Gideceği yere ulaşan Ertan B., araçtan indikten sonra sürücüye para verecek gibi pencereden uzanarak elindeki bıçakla saldırdı. Yaşanan boğuşmada Ç.B. bıçakla boğazından yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

Ç.B. araçtan inerken, boğuşma sokakta da sürdü. Yeniden aracına binen taksi şoförü, olay yerinden uzaklaştı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden Ç.B. tedaviye alındı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Ertan B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Ç.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan saldırı anları, taksinin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın parayı uzatır gibi yapıp elindeki bıçağı Ç.B.'nin boğazına dayadığı, bu sırada taksi şoförünün boynundan yaralandığı ve ardından araçtan indiği anlar yer aldı.

"SENİ KESMEYE VE ÖLDÜRMEYE GELDİM"

Saldırganın kendisini özellikle ıssız bir bölgeye çektiğini vurgulayan taksi şoförü Ç.B. o anları şu sözlerle aktardı:

"Konak serisinden aldım. Uzundere'ye gideceğini söyledi. Sonra 'otobandan gidelim, Eski İzmir yoluna hiç girme, daha çabuk gideriz' gibi laflar etti. Tamam dedim. Yolda giderken bana 'bir sigara içebilir miyim?' dedi. Ben de 'buyur iç abim' dedim. Başka herhangi bir tartışmamız veya kötü bir sözümüz olmadı. Uzundere'de bir inşaat şantiyesinin önüne geldik. 'Beni orada görmesinler, biraz geride dur' dedi. Durduğumda arka koltuktaki çantasından bıçağı çıkardı ve direkt gırtlağıma saldırdı. Hemen bileğinden yakaladım, 'Beni mi öldüreceksin?' dedim. 'Zaten niyetim o, seni kesmeye geldim, öldürmeye geldim' dedi. Onunla biraz itişince bıçak göğsüme geldi, tişörtümü yırttı ve göğsümde yara açtı."

"BIÇAKLA KOVALAMAYA BAŞLADI"

Aracın içindeki mücadeleden sonra saldırganın kendisini dışarıda da takip ettiğini belirten şoförü Ç.B., "Onu bileğinden tuttum ve o anda ondan kurtuldum. Bu sefer o da aşağı indi ve arabanın etrafında beni bıçakla kovalamaya başladı. Bir boşluğunu bulup hemen arabaya bindim ve olay yerinden uzaklaştım. Dışarıda beni öldürebilirdi. Eğer bileğinden yakalamasaydım o benim gırtlağımı kesecekti. Bunu kesinlikle tasarlayarak yaptı çünkü kendine ıssız bir yer arıyordu. Beni öldürseydi belki paramı ve her şeyimi alacaktı. Allah'tan araçta kamera ve ses kaydı var. Hemen 112'yi aradım, yunuslar 2 dakika geçmeden geldi. Daha ben karakola gitmeden emniyet güçlerimiz şahsı otobüste yakalayıp getirdiler" dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır