Takside terör estirdi: Yaşanan anlar saniye saniye kamerada!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde emekli polis olduğu öğrenilen taksi sürücüsünün saldırgan tarafından darp edildi. Saldırganı ateş ederek uzaklaştırdığı öğrenilen taksi sürücüsüne saldırı anı kamera tarafından görüntülendi.

Bayraklı'da meydana gelen olay 27 Ekim günü saat 23.35 sıralarında Yamanlar Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru olduğu öğrenilen taksi şoförü Ü.Ü. (53) seyir halindeyken, H.H. (22) isimli şahıs durdurduğu araca bindi.

TAKSİ ŞOFÖRÜNE DARP

İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından H.H., sürücüye tokat ve yumruk attı. Saldırganı ikna etmek için çabalayan taksi sürücüsü aracından indi. Bu esnada peşinden gelen H.H.'yi uzaklaştırmak isteyen Ü.Ü.'nün tabancayla havaya ateş ederek saldırganı uzaklaştırdığı, saldırganın ise taksiye zarar verdiği öğrenildi. Saldırı anı taksinin araç içi kamerası tarafından görüntülendi. Kavgayı ayırmaya çalışan A.D. (37) isimli şahsın da olaya karıştığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheliden Ü.Ü. ve A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

28 Ekim 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
