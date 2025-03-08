Taksim'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yasakları

8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşleriyle özdeşleşen Taksim'de yürüyüş öncesi önlemler alınıyor. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, bugün 14.00 itibariyle İstanbul Valiliği kararıyla Taksim’e ulaşımın durduğu bildirildi. Duyuruya göre, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapalı olacak.

Araçlar, Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecek.

BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI DA YASAK GETİRMİŞTİ

Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçe genelinde yapılması planlanan toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma ve oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurmuştu.