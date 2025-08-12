Taksim’de dehşet: Sevgilisini kıskanan kadın 3 kişiyi bıçakladı!

Olay, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. isimli kadın sevgilisi Ö.B. ile birlikte eğlenmek için gece kulübüne gitti. Sevgilisi ile birlikte eğlendikleri esnada M.Ü. isimli kadın Ö.B.’ye yakınlık göstermesi üzerine rahatsız olan H.Ç., kıskançlık krizine girdi. İkili arasında kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşerek caddeye taştı. Eline bıçak alan H.Ç., kıskandığı kadın M.Ü., sevgilisi Ö.B. ve kavgayı ayırmak isteyen C.A.‘yı bıçakla yaraladı.

"Sevgilimi kıskandığım için yaptım"

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından çalışma başlatıldı ve kadının kimliğini tespit edildi. Devam eden çalışmalarda H.Ç. olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen H.Ç., buradaki ilk ifadesinde "Sevgilimi kıskandığım için yaptım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından H.Ç., adliyede sevk edildi. H.Ç., çıkarıldığı mahkemece ’Kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan gece kulübünde başlayan ve dışarıya kadar uzanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

