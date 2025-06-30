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Taksim’de metruk binada yangın

İstanbul Taksim’de metruk binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Taksim’de metruk binada yangın

Yangın saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Katipmustafa Çelebi Mahallesi Liva Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı metruk binada biriken çöpler nedeniyle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi Beyoğlu Belediyesi temizlik personeli yaptı. Yangın sırasında metruk binanın boş olduğu öğrenildi.

Taksim’de metruk binada yangın

Yangın çevrede kısa süreli paniğe neden olurken; ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

(İHA)

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