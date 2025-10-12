Taksim’de tramvayda yangın paniği: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Yangın, saat 19.45 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Taksim Meydanı ile Taksim Tüneli arasında hizmet veren tramvayın ön kısmında yolcuların indiği sırada yangın çıktı. Vatman Yasin B. (44) yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etti. İhbar üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

YANGININ 'KISA DEVRE' NEDENİYLE ÇIKTIĞI BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, öte yandan olay yerine gelen teknik ekiplerin kontrollerinde yangının 'kısa devre' nedeniyle çıktığı belirlendi. İncelemelerin ardından tramvay garaja çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

