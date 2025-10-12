HABER

Taksim’de tramvayda yangın paniği: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Taksim Meydanı’nda hizmet veren tramvayın ön kısmında yangın çıktı. Yolcuların indiği sırada meydana gelen yangın, vatman tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından da kontroller yapıldı.

Yangın, saat 19.45 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Taksim Meydanı ile Taksim Tüneli arasında hizmet veren tramvayın ön kısmında yolcuların indiği sırada yangın çıktı. Vatman Yasin B. (44) yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etti. İhbar üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Taksim’de tramvayda yangın paniği: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü 1

YANGININ 'KISA DEVRE' NEDENİYLE ÇIKTIĞI BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, öte yandan olay yerine gelen teknik ekiplerin kontrollerinde yangının 'kısa devre' nedeniyle çıktığı belirlendi. İncelemelerin ardından tramvay garaja çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Taksim’de tramvayda yangın paniği: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü 2

(DHA)
