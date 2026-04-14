Taksim Metro İstasyonu'nda asansörde yangın! Ekipler sevk edildi

İstanbul'da Taksim Metro İstasyonu'nda bulunan asansörde yangın çıktı. Çok sayıda ekip sevk edilirken, yangın nedeniyle Taksim Metro Cumhuriyet Tüneli alt geçidi kapatıldı. Yangın ile ilgili Metro İstanbul'dan açıklama geldi.

Taksim Metro İstasyonu'nda bulunan asansörde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Taksim Metro Cumhuriyet Tüneli alt geçidi kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan Metro İstanbul A.Ş., Taksim Meydanı, Cumhuriyet Tüneli alt geçit bölgesinde meydana gelen ufak çaplı yangın nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu Cumhuriyet Tüneli çıkışı işletmeye kapatılmıştır.İstasyonumuzun diğer girişleri yolcularımızın kullanımına açıktır. Bölgedeki yangın kontrol altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

14 Nisan 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

