'Taksisi var, ekonomik sorunu yok' Acılı baba Şükriye Aci'ye ateş püskürdü! Tahliye olacak mı? sorusuna net yanıt

Türkiye dün akşam gelen haberi konuşmaya devam ediyor. Eyüpsultan'daki kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Acı ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Oğuz Murat Aci'nin babası ise gelinine ateş püskürerek 100 milyon lira aldığını iddia etti. Herkesin aklına ise aynı soru geldi. Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakim karşısına çıkarsa tahliye mi edilecek? İşte detaylar...

ŞÜKRİYE ACİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Şükriye Aci'nin şikayetinden vazgeçmesi Türkiye'de büyük yankı uyandıdı. Aci'nin dilekçesinde, "Bu sebeple müvekkil, şüpheliler Ayşe Ceren Saltoğlu, Adem Kızıltepe, Bülent Cihantimur ve Eylem Tok'a yönelik şikayetinden vazgeçmiş olup, adı geçenlerin soruşturmaya konu olaydan ötürü yargılanması muhtemel davaya katılma talebi de bulunmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

ACILI BABA GELİNİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçen gelini Şükriye Aci'ye tepki gösterdi.

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı Kanal D'nin “Neler Oluyor Hayatta”da programına bağlanan baba Özer Aci ve Avukat Tarkan Erdal yaşanan süreci değerlendirdi.

"KARARI DÜN AKŞAM ÖĞRENDİM"

Baba Özer Acı, gelini Şükriye Aci'nin kararını dün akşam öğrendiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tahmin ediyordum ama davadan sonra bekliyordum böyle bir kararı. Sürpriz oldu bize. Haberdar değildim. Gelinimle de bu konuda hiç konuşmadım. Kendi avukatlarıyla kendi kararı. Oğlumun kanını 100'e mi sattı, kaça sattı bilmiyorum. Şu an bir olup mücadele etmemiz gerekirken parçalandık, dağıldık. 12 yılla yargılanması gerekirken, 6 yılla yargılanacak. Geldiklerinde serbest kalacaklar. Kesinlikle ekonomik sorunu yok. Kalksın banka hesaplarını döksün ne zaman sıkıntı çekmiş? Ekonomik sıkıntı; evi olduğu halde 6 milyona Göktürk'te daire almak mı? 2 milyonluk sıfır araç almak mı? Şükriye hanımın ticari taksisi var. Para için... Havuzlu villada oturuyordu, oğlumun evini boşalttı, annesinin yanına taşındı. Gittiğinde zaten para girişiminde bulunacağını tahmin ettim"

TAHLİYE OLACAK MI?

Öte yandan sürecin hukuki boyutunu yorumlayan Avukat Tarkan Erdal ise Şükriye Aci'nin kararının yasal sürece etkisini açıkladı.

Erdal şu ifadeleri kullandı;

"Kararı mutlaka etkileyecektir. Burada taksirle insan öldürme suçu vardı. Bizim tartıştığımız 'bilinçli taksir ve olası kast olur mu?' tartışıyorduk. Ceza mahkemesi taksir ve bilinçli taksir ikisinin ayrımında kalacaktır.

YARALILAR DA ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Şimdi her ne kadar baba şikayete devam etse de eş ve çocuk şikayetten vazgeçti. Şunu da unutmamak lazım; birden fazla yaralı vardı. Bu yaralılar da vazgeçmişler. Birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına sebep oluyorsa ceza alt sınırı 2 yıl, üst sınırı 15 yıldır. Eğer o dört kişi vazgeçerse o zaman 2 yıl ile 6 yıl arasında bir cezadan bahsedeceğiz. Bu çocuk 17 yaşında, alacağı ceza da zaten 1/3'e kadar indirilecekti. Şimdi bir empati yapalım eş ve çocuk şikayetten vazgeçiyor. Kamu davası devam edecek onda bir sorun yok. Hakim 'taksirle yaralama derse' şikayet vazgeçtiği an işlem bitecek. 'Bilinçli taksir' derse devam edecek.

"TAHLİYE OLABİLECEKLER"

İade koşulu kabul edilmişti. Türkiye'ye getirilecekti bu kişiler. Getirildikleri an, tahminim duruşma günü verilecek ve bu duruşmada tahliye bile olabileceklerini şimdiden söyleyebilirim. Çocuğun 17 yaşında olması, eş ve çocuğun şikayetten vazgeçmesi, her ne kadar baba devam etse de alt sınırı 2 yıl. En üst sınırdan alacağı ceza 12 yılı geçmez" dedi.