Talasemi nedir? Talasemi belirtileri ve tedavisi

Çeşitli kan hastalıkları bulunmaktadır. Her biri farklı belirtiler ile kendini gösterir ve farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Hastalık ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilen belirtiler izlenmeli ve mutlaka doğru zamanda müdahale edilerek şüphe hissedildiğinde hemen doktora danışılmalıdır.

Talasemi nedir?

En çok rastlanan kan hatalıkları hemofili, lenfoma, anemi ve lösemi gibi hastalıklardır. Akdeniz anemisi olarak da bilinen ve tıp literatüründeki adı talasemi olan hastalık da kalıtsal olan bir kan hastalığıdır. Bu hastalığın görüldüğü kişilerde kemik iliği sağlıklı ve yeterli bir şekilde hemoglobin üretemez.

Hemoglobin kırmızı kan hücrelerine oksijen taşımak ile görevli bir proteindir ve eksikliği halinde dokulara yeterli oksijen sağlanamaz. Bu da anemi hastalığına neden olur.

Kalıtsal bir hastalık olan talasemi taşıyıcılığı genlerde meydana gelen mutasyonlar sonucunda oluşmaktadır. Eğer bir kişi sadece bir kusurlu gen taşıyorsa taşıyıcıdır. Kişide iki kusurlu gen varsa o kişi hasta demektir. Taşıyıcı özellikteki kişiler hasta olmaz ancak çocuklarına bu kalıtsal hastalığı geçirme riskine sahiptirler.

Talasemi belirtileri nelerdir?

Çeşitli türleri bulunan talasemi testi yapılarak teşhis edilebilen bir hastalıktır. Hastalar hayatları boyunca kan nakli ve vücutlarındaki fazla demiri atacak olan ilaçlara ihtiyaç duyarak yaşarlar. Talasemi tedavisi günümüzde kesin olarak kemik iliği nakli ile gerçekleşebilmektedir. Belirtiler ise şu şekilde kendini gösterir: