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Talasemi nedir? Talasemi belirtileri ve tedavisi

Kan hastalıkları, iyi huylu kan hastalıkları ve kanserli kan hastalıkları olmak üzere iki ayrı sınıfta değerlendirilmektedir. İnsan vücudunda çeşitli sorunlara ve kalıcı hasarlara da neden olabilen bu hastalıklar eğer doğru zamanda tedavi ve müdahale edilmezse geri dönülmeyen sorunlara yol açabilir ve hatta ölüm ile de sonuçlanabilir.

Talasemi nedir? Talasemi belirtileri ve tedavisi
Ferhan Petek

Çeşitli kan hastalıkları bulunmaktadır. Her biri farklı belirtiler ile kendini gösterir ve farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Hastalık ya da kişiye göre değişkenlik gösterebilen belirtiler izlenmeli ve mutlaka doğru zamanda müdahale edilerek şüphe hissedildiğinde hemen doktora danışılmalıdır.

Talasemi nedir?

En çok rastlanan kan hatalıkları hemofili, lenfoma, anemi ve lösemi gibi hastalıklardır. Akdeniz anemisi olarak da bilinen ve tıp literatüründeki adı talasemi olan hastalık da kalıtsal olan bir kan hastalığıdır. Bu hastalığın görüldüğü kişilerde kemik iliği sağlıklı ve yeterli bir şekilde hemoglobin üretemez.

Hemoglobin kırmızı kan hücrelerine oksijen taşımak ile görevli bir proteindir ve eksikliği halinde dokulara yeterli oksijen sağlanamaz. Bu da anemi hastalığına neden olur.

Kalıtsal bir hastalık olan talasemi taşıyıcılığı genlerde meydana gelen mutasyonlar sonucunda oluşmaktadır. Eğer bir kişi sadece bir kusurlu gen taşıyorsa taşıyıcıdır. Kişide iki kusurlu gen varsa o kişi hasta demektir. Taşıyıcı özellikteki kişiler hasta olmaz ancak çocuklarına bu kalıtsal hastalığı geçirme riskine sahiptirler.

Talasemi belirtileri nelerdir?

Çeşitli türleri bulunan talasemi testi yapılarak teşhis edilebilen bir hastalıktır. Hastalar hayatları boyunca kan nakli ve vücutlarındaki fazla demiri atacak olan ilaçlara ihtiyaç duyarak yaşarlar. Talasemi tedavisi günümüzde kesin olarak kemik iliği nakli ile gerçekleşebilmektedir. Belirtiler ise şu şekilde kendini gösterir:

  • Sürekli halsizlik hali
  • Yorgunluk hissinin uzun sürmesi
  • Baş dönmesi
  • Kalp çarpıntısı
  • Gelişmede gerilik
  • İştahsızlık
  • Karında şişlik
  • Karaciğer büyümesi
  • Dalak büyümesi
  • İdrarda koyu renk görülmesi
  • Sık sık enfeksiyon kapma durumunun oluşması
  • Nefes darlığı
  • Ciltte soluk renk
  • Kemiklerde şekil sorunları
  • Kansızlık sorunları ve belirtileri
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Anahtar Kelimeler:
akdeniz anemisi talasemi
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