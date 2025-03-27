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  4. Talihsiz işçi yaralandı! İskele devrildi

Talihsiz işçi yaralandı! İskele devrildi

27.03.2025 17:20
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Bursa'da dış cephe yapan işçi, iskelenin devrilmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Talihsiz işçi yaralandı! İskele devrildi

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Doğanbey toplu konutlar C2 Blok'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nizam Hacı (42), dış cephe çalışması sırasında iskelenin devrilmesi sonucu yaklaşık 10 metre yüksekten düştü. Acılar içerisinde yerde kalan talihsiz adamı gören arkadaşları durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İskelenin üzerine devrilmesi sonucu bacağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan 42 yaşındaki Nizam Hacı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İşçi
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