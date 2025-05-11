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Talimat Erdoğan'dan geldi! AK Parti sahaya iniyor... Gündem 'Terörsüz Türkiye'

'Terörsüz Türkiye' kapsamında başlatılan süreç herkes tarafından dikkatle takip ediliyor. Terör örgütü PKK tarafından 'silah bırakma' ve 'örgütü feshetme' açıklaması beklenirken, AK Parti'de dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sahaya iniyor. AK Partili parti yöneticileri, milletvekilleri ve teşkilat yönetimleri, özellikle şehit ve gazi aileleri ile bir araya gelerek süreçle ilgili bilgi verecek

Talimat Erdoğan'dan geldi! AK Parti sahaya iniyor... Gündem 'Terörsüz Türkiye'
Melih Kadir Yılmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan süreçte önemli bir mesafe kat edildi. Terör örgütü PKK tarafından geçen günlerde yapılan açıklamada, kongrenin yapıldığı belirtildi ve tarihi bir kararın alındığı aktarıldı.

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TALİMAT ERDOĞAN'DAN! AK PARTİ SAHAYA İNİYOR

Herkes terör örgütünden 'silah bırakma' ve 'örgütü feshetme' açıklaması beklerken, AK Parti'de dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. AK Parti, yeni süreçle ilgili toplumsal desteğin artırmak için tüm kadrolarıyla sahada olacak.

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Alınan bilgilere göre, AK Parti'nin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında, terörün sonlandırılması kapsamında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve DEM Parti ile başlatılan görüşmelere ilk günlerde destek yüzde 50'nin altında kalıyordu. Sonrasında Cumhurbaşkanı'nın sahiplenmesi ve sürecin devlet politikası haline gelmesi toplumsal desteği artırdı. Bu kapsamda Terörsüz Türkiye projesine olan desteğin yüzde 60'a dayandığı ifade edildi.

SÜREÇLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPILACAK

'Öcalan'a af getirileceği' yönündeki propagandaya karşı toplumun doğru bilgilendirilmesi için AK Parti yöneticileri milletvekilleri ve teşkilat yönetimleri, özellikle şehit ve gazi aileleri ile bir araya gelerek süreçle ilgili bilgi verecek.

SİLAH BIRAKILMASINDAN SONRA TOPLUMSAL DESTEĞİN ARTACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasından sonra sürece ilişkin toplumsal desteğin daha da artacağı yönünde değerlendirmeler de yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kurmayları ile yaptığı toplantılarda yeni süreçle ilgili toplumun hassasiyetlerinin dikkate alınmasına sık sık vurgu yaptığı belirtiliyor. Erdoğan'ın şehit ve gazi ailelerinin incitilmemesini, sürecin her yönüyle doğru bir şekilde aktarılmasını, Öcalan'a af getirilmesinin söz konusu olmadığının vurgulanmasını istediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti Terörsüz Türkiye
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