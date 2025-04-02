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Tam 160 metre yükseklikte! Ali Kayası Cam Teras'ı bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor, görsel şölen yaşatıyor

02.04.2025 15:36
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 160 metre yükseklikteki sarp kayalıkların zirvesinde kurulu Ali Kayası Cam Seyir Terası, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerine görsel şölen yaşatıyor.

Tam 160 metre yükseklikte! Ali Kayası Cam Teras'ı bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor, görsel şölen yaşatıyor

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Bulutoğlu Mahallesi'nde inşa edilen cam teras, birçok ilden ziyaretçinin ilgisini görüyor.

Ziyaretçilerine eşsiz bir manzara keyfi sunan cam teras, 3 günde yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladı.

Trabzon'dan Ramazan bayramı tatili nedeniyle Kahramanmaraş'a gelen Mehmet Fatih Çalık, ilk defa ziyaret ettiği cam terasın manzarası ve yüksekliğinden etkilendiğini söyledi.

"HEM EŞSİZ MANZARASI HEM DE DOĞASI ÇOK BİZİ ETKİLEDİ"

Eşiyle birlikte 9 günlük bayram tatilini en güzel şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Çalık, "Kahramanmaraş'a gelmek isteyen herkesin burayı ziyaret etmesini tavsiye ederim. Hem eşsiz manzarası hem de doğası çok bizi etkiledi." dedi.

"MANZARASI KARŞISINDA MEST OLDUM"

Ziyaretçi Salim Çınar Bursa'dan kenti ziyarete geldiğini dile getirerek, "Bir doğa aşığı olarak Ali Kayası Cam Seyir Terası'nın manzarası karşısında mest oldum. Doğanın yeşil rengi beni büyüledi. Bursa'ya döndüğümde arkadaşlarıma Kahramanmaraş’a gelip gezmelerini kesinlikle tavsiye edeceğim. Özellikle yemek kültürünü çok beğendim." diye konuştu.

Aydan Akkök ise bayram tatili dolayısıyla ailesiyle Erzurum'dan geldiğini belirterek, "Tatili Kahramanmaraş’ta geçirmek istedik. Çocuklarım ve yeğenlerimle birlikte Ali Kayası’na geldik. Manzara çok güzel, çok beğendik. Belediyenin buraya böylesine bir tesis kurması çok iyi olmuş. Manzara, doğa çok güzel." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Kahramanmaraş
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