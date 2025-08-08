HABER

Tam tahıllı ve glütensiz yiyeceklerde bile risk var! 25 yıllık sağlık koçu: “Bu yiyeceklerden uzak duruyorum”

25 yıldır sağlık koçluğu yapan Tracy Campoli, “sağlıklı” etiketiyle satılan ancak gizli riskler barındıran gıdaları deşifre etti. Vegan et alternatiflerinden glütensiz atıştırmalıklara, tam tahıllı ekmeklerden tohum yağlarına kadar birçok popüler ürünün sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Campoli, bu gıdaların iltihaplanma, cilt yaşlanması ve ciddi hastalıklara yol açabileceğini söylüyor. İşte, sağlıklı yaşam için uzak durulması gereken o yiyecekler haberimizde...

Sedef Karatay

25 yıllık sağlık koçu Tracy Campoli, “sağlıklı” etiketiyle pazarlanan bazı gıdaların aslında ciddi sağlık riskleri taşıdığını söylüyor. Vegan et alternatiflerinin gerçek et tadını yakalamak için yüksek miktarda tuz içerdiğini belirtiyor. Bu durumun şişkinlik, susuzluk, ciltte kabarıklık, kuru ve yaşlı bir görünüm, yüksek tansiyon ve kalp krizi riskini artırabileceğini vurguluyor.

TOHUM YAĞLARI: “NEFRET EDİLEN SEKİZLİ”

Campoli, kanola, ayçiçek ve kolza yağı gibi omega-6 açısından zengin tohum yağlarının hücre yaşlanmasını hızlandırdığını ifade ediyor.

Bir zamanlar “kalp dostu” olarak tanıtılan bu yağlar, artık bazı uzmanlar tarafından “Nefret Edilen Sekizli” olarak anılıyor. Aşırı tüketimlerinin tip-2 diyabet, depresyon, migren ve obezite gibi sorunlarla bağlantılı olduğunu ekliyor.

TAM TAHILLI ÜRÜNLER VE GLÜTENSİZ ATIŞTIRMALIKLAR DA RİSKLİ

Tam tahıllı ekmekler, granolalar, glütensiz krakerler ve pirinç patlakları da Campoli’nin kara listesinde. Bu ürünlerin gizli şeker ve emülsifiye edici maddeler içerdiğini, glikasyon yoluyla kolajen yıkımına ve cilt sarkmalarına yol açtığını belirtiyor.

ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR KİLO VERMEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Yeni bir bilimsel araştırma, ultra işlenmiş gıdaların tüketimini azaltmanın kilo kaybını hızlandırdığını gösteriyor. Evde hazırlanan yemeklerle beslenenlerin iki kat daha fazla kilo verdiği ve yemek yeme arzusunun azaldığı gözlemlendi. Ancak bu gıdaların kan basıncı, kolesterol ve karaciğer fonksiyonu üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığı belirtildi.

CAMPOLİ’NİN ÖNERİSİ: DOĞAL VE İŞLENMEMİŞ GIDALAR

Sağlık koçu, işlenmiş gıdalardan uzak durarak doğal ve evde hazırlanmış yiyeceklere yönelmenin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı desteklediğini vurguluyor.

Anahtar Kelimeler:
diyabet obezite Gluten sağlıklı beslenme listesi sağlıklı besinler işlenmiş gıda
En Çok Aranan Haberler

