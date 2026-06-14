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Tamircinin deposunda çıkan yangın korkuttu

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde beyaz eşya tamiri yapılan iş yerinin deposunda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Tamircinin deposunda çıkan yangın korkuttu

Olay, Müftü Mahallesi’nde faaliyet gösteren T.T.’ye ait iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dükkandan yükselen yoğun dumanları fark eden karşı komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında iş yerinde kimsenin bulunmaması bir faciayı önlerken, olayda yaralanan olmadı. Yangında depo bölümü ve içerisinde bulunan çok sayıda beyaz eşya ile yedek parça kullanılamaz hale geldi. İş yeri sahibinin olay sırasında serviste olduğu, yangın haberini almasının ardından iş yerine geldiği öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Tamircinin deposunda çıkan yangın korkuttu 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
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