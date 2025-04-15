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Tamire giden cep telefonu bomba gibi patladı! Sorun sonradan anlaşıldı... Telefonunuzda böyle bir sorun varsa hemen müdahale edin

Artvin'de bir kişi bozulan telefonunu tamir için telefon tamircisine götürdü. Tamircide şarja takılan telefon bir anda bomba gibi patladı. Telefonun patlaması dükkanda bulunanlara kısa süreli bir panik yaşatırken, alevler büyümeden söndürüldü. Cep telefonu tamircisi ise telefonun patlamasına neden olan sorunu sonradan anladı ve "Bu tür bataryalar ciddi tehlikeye yol açabiliyor" uyardı. İşte detaylar...

Tamire giden cep telefonu bomba gibi patladı! Sorun sonradan anlaşıldı... Telefonunuzda böyle bir sorun varsa hemen müdahale edin

Olay, Borçka ilçesinde faaliyet gösteren bir cep telefonu tamircisinde meydana geldi. Arızalı olduğu gerekçesiyle müşterisi tarafından getirilen cep telefonunu tamir etmek üzere çalışma masasına bırakan işletme sahibi Sinan Arslan, telefon aniden patlamasıyla neye uğradığına şaşırdı.

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YANAN TELEFONU SÖNDÜRDÜLER

Arslan ve çalışanlar, ilk şoku atlattıktan sonra yanan telefonu kendi imkanlarıyla söndürmeyi başardı.

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"BU TÜR BATARYALAR CİDDİ TEHLİKEYE YOL AÇABİLİYOR"

Patlama sonrası açıklama yapan işletme sahibi Sinan Arslan, "Telefonu tamir için getirdiler. Şarja taktık, birazdan açıp bakacaktım. Bir anda patlama oldu. Söndürmeyi başardık ama çok korktuk. Sonradan incelediğimizde bataryanın orijinal olmadığını fark ettik. Bu tür bataryalar ciddi tehlikeye yol açabiliyor" dedi.

"BUNLAR HEM ISINMAYA HEM DE PATLAMAYA YOL AÇABİLİYOR"

Arslan, bu tür olayların sık yaşandığını belirterek vatandaşlara "Piyasada çok sayıda orijinal olmayan, batarya var. Bunlar hem ısınmaya hem de patlamaya yol açabiliyor. Özellikle gece boyunca şarjda bırakmak çok riskli. Her zaman orijinal parça kullanılmalı" uyarısında bulundu.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patlama Artvin cep telefonu batarya
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