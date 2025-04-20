HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tamirhaneyi basıp kurşun yağdırdı! Beyoğlu'nda korku dolu anlar

Beyoğlu'nda motosiklet tamirhanesine baskın yapan maskeli 2 saldırgandan biri iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Alper İ. (29) ayaklarından yaralandı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan saldırganlar Mahmut Samet D. (20) ve Uğur Ç. (20) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırının sebebinin tamirci Alper İ.’nin, yanında çırak olarak işe başlayan Mahmut Samet D.’nin kuzenini taciz etmesi nedeniyle gerçekleştirildiği iddia edildi.

Tamirhaneyi basıp kurşun yağdırdı! Beyoğlu'nda korku dolu anlar

Olay, 28 Mart Cuma günü saat 18.40 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir motosiklet tamirhanesinde 6 kişi çalıştığı sırada maskeli 2 saldırgan içeriye girdi. Silahını çeken saldırganlardan biri, içeride bulunan tamirci Alper İ.’ye ateş açtı. Etrafa da ateş eden saldırgan ardından kaçarak uzaklaştı. Ortalığın bir anda karıştığı saldırı sonrası Alper İ.’nin ayaklarından yaralandığı öğrenildi.

İŞ YERİNİ BASIP ATEŞ AÇTILAR

Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 6 kişi tamirhanede çalıştığı sırada maskeli 2 kişi içeri giriyor. Ardından silahla art arda ateş açıyor. Saldırganlar daha sonra kaçıyor. İçeridekiler ise panikle kaçışıyor. Diğer yandan polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Çalışmalar kapsamında güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganların kimliklerini tespit etti. Devam eden çalışmalarda saldırganlardan Mahmut Samet D. ve Uğur Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen saldırganlar 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırının iddiaya göre tamirci Alper İ.’nin yanında çırak olarak işe başlayan Mahmut Samet D.’nin kuzenini taciz ettiği için gerçekleştirildiği iddia edildi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızının katilini teselli etmiş...Kızının katilini teselli etmiş...
"Narkokapan"da 178 şüpheli daha tutuklandı"Narkokapan"da 178 şüpheli daha tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Amedspor-Çorum FK maçında ortalık karıştı! Burak Süleyman, Amed taraftarlarıyla tartışma yaşadı

Amedspor-Çorum FK maçında ortalık karıştı! Burak Süleyman, Amed taraftarlarıyla tartışma yaşadı

1.93 promil alkollü çıktı! Savunması 'ben de devlet memuruyum' oldu

1.93 promil alkollü çıktı! Savunması 'ben de devlet memuruyum' oldu

Sergen Yalçın, küme düşmesini beklediği takımı net ifadelerle açıkladı! "Yüzde 95 ihtimalle bu iş bitti"

Sergen Yalçın, küme düşmesini beklediği takımı net ifadelerle açıkladı! "Yüzde 95 ihtimalle bu iş bitti"

Ehliyet affı mı geliyor? Tüm sürücüleri ilgilendiren açıklama

Ehliyet affı mı geliyor? Tüm sürücüleri ilgilendiren açıklama

30 yıl önce kayınvalidesinden gördü, gizlice yemeklere koydu

30 yıl önce kayınvalidesinden gördü, gizlice yemeklere koydu

Köşeye sıkışan Ferudun Müldür yakalandı

Köşeye sıkışan Ferudun Müldür yakalandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.