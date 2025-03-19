HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tanju Özcan'dan, İmamoğlu açıklaması! Öcalan'ı hatırlatıp sert şekilde eleştirdi... Muhalefete "Sine-i Millet" çağrısı

Tanju Özcan'dan, İmamoğlu açıklaması! Öcalan'ı hatırlatıp sert şekilde eleştirdi... Muhalefete "Sine-i Millet" çağrısı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
19.03.2025 12:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye güne, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı haberiyle uyandı. İBB'ye yapılan operasyon kapsamında çok sayıda isim gözaltına alınırken, konuyla ilgili olarak açıklamalar da art arda geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da yaptığı açıklamada, "Sine-i Millet" çağrısında bulundu ve "Zavallı aklınızla, PKK/PYD’nin yöneticisi Apo’yu içeriden çıkartıp İmamoğlu’nu mu içeri atacaksınız?" dedi. Özcan daha sonra ise "Muhalefetin sine-i millete dönmesi hayata geçirilmelidir" dedi.

Tanju Özcan'dan, İmamoğlu açıklaması! Öcalan'ı hatırlatıp sert şekilde eleştirdi... Muhalefete "Sine-i Millet" çağrısı

Sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine yapılan operasyon Türkiye'nin gündemine oturdu. Operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

41

İMAMOĞLU: "YILMAYACAĞIMI BİLMENİZİ İSTİYORUM"

Polis ekipleri İmamoğlu'nun evinde arama yaparken, İmamoğlu daha sonra polis eşliğinde emniyete götürüldü. Konuyla ilgili olarak ilk açıklamasını evinde yapan İmamoğlu, "Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, sevgili polislerimi bu kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır.Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, kendimi milletime emanet ediyorum. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

123

İBB'YE KAYYUM OLASILIĞI GÜNDEME GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan iki açıklamada İmamoğlu için 'Suç örgütü lideri' ifadesi kullanıldı ve 'terör' suçlaması yapıldı. Yaşanan gelişmeler İBB'ye kayyum olasılığını da gündeme getirdi.

8484

ÖZCAN'DAN "SİNE-İ MİLLET" ÇAĞRISI

Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi ve "Sine-i millet" çağrısında bulundu.

Özcan'ın açıklaması şu şekilde:

"Topyekün 'Sine-i millete' dönmeyi konuşmanın zamanı geldi. Artık bardak taştı, 16 milyon İstanbullunun başkanı, 86 milyonun Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu sabahın köründe sözde PKK/KCK soruşturması gibi uyduruk bir gerekçeyle gözaltına alındı.

77

"APO'YU İÇERİDEN ÇIKARTIP İMAMOĞLU'NU MU İÇERİ ATACAKSINIZ?"

Milleti salak yerine koymayın! Zavallı aklınızla, PKK/PYD’nin yöneticisi Apo’yu içeriden çıkartıp İmamoğlu’nu mu içeri atacaksınız? Sayın Genel Başkanımız dahil olmak üzere tüm partilerin Genel Başkanları’na çağrımdır; Bu ceberut iktidar, halkın oylarıyla seçilen TBMM’yi ciddiye almıyor. Yine seçilmiş belediye başkanlarını çalıştırmadığı gibi gayri ciddi gerekçeler ile görevden alıyor.

PKK/YPG kurucusu terörist başını içeriden çıkartıp yerine halkın helal oylarıyla seçilmiş yöneticileri içeriye almaya hazırlanıyorlar. Bu darbe ortamında ne milletvekillerinin ne de belediye başkanlarının sağlıklı bir şekilde halka hizmet etmeleri mümkün görünmüyor.

84849

"BU YAPIYI DEMOKRASİYE DAVET ETMENİN GEREĞİ KALMAMIŞTIR"

Bu yapılanları normal, rutin uygulamalar gibi görmek “Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” demek mümkün değildir. Hal böyleyken hala saf bir şekilde bu yapıyı demokrasiye davet etmenin, sükunet ve kınama mesajları yayınlamanın gereği kalmamıştır.

"MUHALEFETİN SİNE,İ MİLLETE DÖNMESİ HAYATA GEÇİRİLMELİDİR"

Artık söz bitmiştir! Muhalafetin tüm milletvekilleri ve belediye başkanlarının toplu olarak “Sine-i Millete” dönmesi 1. Gündem olarak masaya konulmalı ve gerekir ise tereddütsüz ve firesiz bir şekilde hayata geçirilmelidir. Sonrasında da bırakalım bu ceberut yapı bunu Aziz Türk Milleti’ne ve dünya kamuoyuna anlatsın"

CHP teyakkuza geçti! Saat verip çağrı yaptılar…CHP teyakkuza geçti! Saat verip çağrı yaptılar…
Van'da anız yangını çıktıVan'da anız yangını çıktı
Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu Bolu İstanbul ibb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'yi sarsan şafak operasyonunda bir medya patronu da gözaltına alındı!

Türkiye'yi sarsan şafak operasyonunda bir medya patronu da gözaltına alındı!

MYNET ÖZEL | Gözden kaçan detay! "Bizimkisi aşk hikayesi" yazan Serdar Haydanlı da gözaltında

MYNET ÖZEL | Gözden kaçan detay! "Bizimkisi aşk hikayesi" yazan Serdar Haydanlı da gözaltında

Cem Küçük'ten 'İBB'ye kayyum' açıklaması!

Cem Küçük'ten 'İBB'ye kayyum' açıklaması!

İki profesör birden diplomasını kaybetti!

İki profesör birden diplomasını kaybetti!

İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünyanın gündeminde! 'Erken seçim' yorumları yapılıyor

İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünyanın gündeminde! 'Erken seçim' yorumları yapılıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: "Hiç kimse dokunulmaz değildir"

MHP lideri Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: "Hiç kimse dokunulmaz değildir"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.