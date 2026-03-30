HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tanju Özcan ve Süleyman Can için karar çıktı: Tutukluluklarına devam

Bolu'da yürütülen irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında ara karar verildi. Mahkeme, heyeti başkan ve yardımcısının tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 Şubat'ta Bolu Belediyesi'ne yönelik kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak haksız menfaat sağlamaya zorlaması (irtikap) suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANMIŞLARDI!

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

MAHKEME ARA KARARINI VERDİ!

Tutuklu bulunan Özcan ve Can için görülen ara karar duruşmasında, sanık avukatları itirazlarını sundu. Kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmada mahkeme, tutuklama gerekçelerinin devam ettiği kanaatine vararak her iki ismin de tutukluluk halinin sürmesine karar verdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.