Özgür Özel'den 'etkin pişmanlık' iddiası! "Benim belimi kırmaya çalışıyorlar"

Son dönemde gündem olan "etkin pişmanlık" ifadeleriyle CHP Genel Merkezi'nin hedef alındığını öne süren Özgür Özel, "Nihai amaç benim belimi kırmak" diyerek çarpıcı bir iddia ortaya koydu.

Mehmet Hazar Gönüllü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelere yönelik operasyonlara ve soruşturmalar kapsamında ortaya çıkan ifadelerdeki iddialara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. BirGün'e konuşan Özgür Özel, "Bir kadın akılalmaz iftiralar atıyor. En yakınlarıma saldırıyorlar" dedi. Mitinglere destek isteyerek seferberlik çağrısı yapan Özgür Özel'in Muhittin Böcek hakkındaki ifadeleri de dikkat çekti.

"CHP GENEL MERKEZİ HEDEF ALINIYOR"

CHP’li belediyelere ve belediye başkanlarına yönelik operasyonları değerlendiren Özel, bunları “CHP’nin kurumsal kimliğine saldırı” olarak niteledi. Etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadelerle “CHP Genel Merkezi’nin hedef alındığını” savunan Özel, “Saldırıları topyekun partiye yapılmış saldırılar olarak kabul ediyoruz” dedi.

“GÖZÜ DÖNMÜŞ ŞEKİLDE HERKESE İFTİRA ATTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’in ifadeleriyle ilgili konuşurken “Ben CHP örgütünün başındayım, bana yakıştırdıkları, uydurdukları hiçbir örgütü de kabul etmiyoruz” dedi. Muhittin Böcek’in, kendisiyle görüşen her milletvekili aracılığıyla “Genel başkanıma selam söyleyin” mesajını ilettiğini ve “İftira at dediler, atmadım” dediğini belirten Özel, “Gözü dönmüş şekilde herkese iftira attırmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

“EN YAKINLARIMA SALDIRIYORLAR”

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e de iftira atılmak istendiğini öne süren Özel, “Beceremediler, okları bir diğer en yakınım Veli Ağbaba’ya çevirdiler. Sağdıcım, çocukluk arkadaşım Demirhan’ı aldılar. En yakınlarıma saldırıyorlar” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"BİR KADIN AKILALMAZ İFTİRALAR ATIYOR"

CHP’lilere yönelik hakaret içerikli video ve paylaşımlarla ile konuşan Özel şunları kaydetti:

“Bir kadın, CHP’nin kadın milletvekillerine, özel kalem müdürümüze akılalmaz iftiralar atıyor. Ben genel başkan olduktan sonra sıkı korunuyorum. Gittiğim her yerde, kaldığım yerlerde korumalar, gerektiğinde jandarma bekliyor. Korumalar şahitlik etmek istediler, ‘Devlet memurusunuz, gerek yok’ dedim. Bir otele gitsem kapıya iki tane polis koyuyorlar, kaldığım yerin önünde kapıda iki polis duruyor. Olacak iş değil.”

“BENİM BELİMİ KIRMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Özel, nihai amacın 19 Mart operasyonları itibarıyla gösterilen direnci kırmak olduğu görüşünü belirtti. Ekrem İmamoğlu’na yönelik suçlamaların toplumda karşılık bulmadığını ve İBB davası iddianamesinin her gün biraz daha çöktüğünü savunan Özel, “Yandaş medya Silivri’den çekildi. İlk günlerde sayfalarına taşıdıkları davayı şimdi izlemiyorlar bile. Çünkü her gün aleyhlerine işliyor” ifadelerini kullandı.

İBB davasının çökmesiyle yeni tansiyonlar yaratılmaya çalışıldığını savunan Özgür Özel, “Bu sefer, ‘Adam topyekun partiyi savunuyor’ diyerek benim belimi kırmaya çalışıyorlar. Büyük bir gözü dönmüşlük içinde hareket ediyorlar” dedi.

“RİZE'DE TARİHİ BİR KALABALIK VARDI”

“Yaşananlarla ilgili topluma bir mesajınız var mı?” sorusuna Özgür Özel şöyle yanıt verdi: "Demokratik sistemi korumak için herkesin bir refleks vermesi lazım. Gittiğimiz her yerde ciddi destek görüyoruz. Rize'de örneğin, tarihi bir kalabalık vardı. Rize aktı, meydanlara doldu. Rize’yi görüp de insanlara, ‘Tepki göstermiyorsunuz’ diyemeyiz.

SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Daha kalabalık meydan, daha fazla destek, daha kitlesel mitingler önemli… Biz de demokratik sistemi savunmak zorundayız. Ben artık kendimi, şahsi mücadeleden ayırdım, sandığa ulaşıp bu iktidarı gönderme sorumluluğundayız. Bizi de bertaraf ederlerse ne olacak, onun endişesini taşıyorum. Muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz. O konuda da kimsenin hakkını yemek istemem. Liderler turunda da herkesin desteğini hissediyoruz. Ama CHP’deki gibi genel bir seferberlik halinin bilhassa TBMM’de grubu bulunan partilerden bekliyoruz. Mevcut dayanışmaya teşekkür ediyoruz, fazlasını bekliyoruz. Başka türlü bu işin içinden çıkılmayacak.”

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP soruşturma
