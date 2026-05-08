HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Veli Ağbaba'dan Muhittin Böcek iddialarına yanıt: "Hayatımda kendisini tanımadım"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklu oğlu Gökhan Böcek’in “etkin pişmanlık” ifadesinde dile getirdiği iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ağbaba, iddiaların “gerçekle bağdaşmayan iftiralardan ibaret” olduğunu savunarak şahsı tanımadığını dile getirdi.

Veli Ağbaba'dan Muhittin Böcek iddialarına yanıt: "Hayatımda kendisini tanımadım"
Mustafa Fidan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlığına el konulmuştu.

VELİ AĞBABA'DAN BÖCEK'İN İDDİALARINA YANIT

Mustafa Gökhan Böcek’in “etkin pişmanlık” kapsamındaki ifadelerindeki CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yla ilgili iddialara Ağbaba'dan yanıt geldi. Ağbaba, kamuoyuna yansıyan ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Veli Ağbaba dan Muhittin Böcek iddialarına yanıt: "Hayatımda kendisini tanımadım" 1

"GERÇEKLE BAĞDAŞMAYAN İFTİRALARDAN İBARETTİR”

Ağbaba, açıklamasında, söz konusu iddiaların gerçekle bağdaşmadığını belirterek, “Bugün Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık ifadesi olarak kamuoyuna yansıyan beyanlar, gerçekle bağdaşmayan iftiralardan ibarettir” ifadelerini kullandı.

Gökhan Böcek ile geçmişte herhangi bir ilişkisinin olmadığını savunan Ağbaba, “Ne seçim öncesinde, ne seçim sonrasında, ne de geçmiş herhangi bir tarihte Gökhan Böcek ile bir ilişkim, iletişimim veya irtibatım asla olmamıştır” dedi.

Veli Ağbaba dan Muhittin Böcek iddialarına yanıt: "Hayatımda kendisini tanımadım" 2Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek

AĞBABA'DAN SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

Ağbaba’nın açıklaması şöyle:

"Bugün Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık ifadesi olarak kamuoyuna yansıyan beyanlar, gerçekle bağdaşmayan iftiralardan ibarettir.

Benim; ne seçim öncesinde, ne seçim sonrasında, ne de geçmiş herhangi bir tarihte Gökhan Böcek ile bir ilişkim, iletişimim veya irtibatım asla olmamıştır. Telefon numarası dahi bende kayıtlı değildir. Hayatım boyunca Gökhan Böcek'i tanımadım. Kendisini ilk ve son kez 16 Eylül 2025 tarihinde babası Muhittin Böcek'i cezaevi ziyaretim sırasında tanıdım. Ayrıca beyanlarında Genel Merkez'e geldiği tarih olarak 15 günlük bir aralıktan bahsetmiştir. Yapılan incelemelerde belirttiği 15 günlük tarih aralığında CHP Genel Merkezi'ne geldiğine dair hiçbir giriş-çıkış bilgisi bulunamamıştır.

Veli Ağbaba dan Muhittin Böcek iddialarına yanıt: "Hayatımda kendisini tanımadım" 3

"İFTİRA VE TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM"

Ankara'ya geldiğinde, kendisini uçaktan kimin aldığını, kimin bıraktığını, Genel Merkez'e nasıl geldiğini ve kiminle irtibat kurduğunu söyleyememiştir. Verdiğini iddia ettiği parayı nereden aldığını açıklayamamış, "parça parça ondan bundan" topladığını ileri sürmüştür. Yani hukuki delil teşkil edebilecek hiçbir somut bilgi olmayan tamamen hayal ürünü bir ifade kamuoyuna servis edilmiştir.

Olmazsa olmaz delil zincirinin hiçbir halkasının bulunmadığı ispatlanamadığı bir ifadeyle şahsıma ve partime iftira atılmaktadır.

Siyasi itibar suikastı amacı taşıyan bu tür iftiralara, karalama operasyonlarına boyun eğmeyeceğiz. Bu iftirayı organize edenlere; tüm hesap hareketlerimi, HTS ve baz verilerimi, ilgili tüm noktaların kamera kayıtlarını incelemeleri çağrısında bulunuyorum. Bu süreçte tüm hukuki haklarımı kullanarak suç duyurusunda bulunacağımı, iftira ve tazminat davası açacağımı bildiririm.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

08 Mayıs 2026
08 Mayıs 2026

Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması, infial yaratan yaşlı bakım merkezi skandalı ve ABD'nin UFO belgeleri... İşte 8 Mayıs'ın haber özeti!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Burcu Köksal açıklaması! "Geçen zaman iddiayı güçlendirir"Burcu Köksal açıklaması! "Geçen zaman iddiayı güçlendirir"
Yapay zeka destekli dolandırıcılık çetesi çökertildiYapay zeka destekli dolandırıcılık çetesi çökertildi

Anahtar Kelimeler:
Muhittin Böcek CHP Veli Ağababa
En Çok Okunan Haberler
İran: "ABD gemilerini vurduk"

İran: "ABD gemilerini vurduk"

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Galatasaray Osimhen için yapacağını yaptı! İşte Cimbom'un son hamlesi

Galatasaray Osimhen için yapacağını yaptı! İşte Cimbom'un son hamlesi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Akaryakıta dev indirim!

Akaryakıta dev indirim!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.