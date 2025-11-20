HABER

Tankerde zehirlenen mürettebat ölmüştü! 2'nci kaptan tutuklandı

İstanbul açıklarında demirli Panama bayraklı 'Swanlake' isimli tankerde meydana gelen gaz sızıntısında, 1 mürettebat hayatını kaybetmiş, 2 mürettebat ise hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, slop tankında biriken atık ve temizlik sularının kimyasal gaz oluşturduğu belirtildi. Gözaltına alınan geminin 2'nci kaptanı tutuklandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Marmara Denizi Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında ayçiçek yağıtaşıyan 'GT 6680 NT 2410 Swanlake' isimli Panama bayraklı tankerde meydana geldi.

TUTUKLANDI

Tankerdeki zehirlenme olayında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Konuya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan geminin 2'nci kaptanı Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Kaptan çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında Panama bayraklı Swanlake isimli gemide zehirlenme ihbarı alınması üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış olup ilk belirlemelere göre Yabancı ülke vatandaşı 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralanmış olduğu belirlenmiştir. Ölen vatandaşın ölü muayene ve otopsi işlemi tamamlanmıştır. Gemide yapılan ilk incelemede slop tankındaki gaz oranının maksimum seviyeye çıkması üzerine ölen ve yaralanan gemi personelinin tedbirsiz şekilde tanka girmesi nedeniyle olayın gerçekleştiği tespit edilmiştir. Sorumlu olduğu alınan bilirkişi raporunda tespit edilen gemi 2. Kaptanı gözaltına alınmış Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Olayda ölen ve yaralananlar ile sorumluluğu bulunan kişilerin yabancı ülke vatandaşları olması nedeniyle Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 70/1 ve 71/1 sayılı genelgeleri özelinde ilgili usuli işlemler gözetilerek titizlikle yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.
