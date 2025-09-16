HABER

Tanklar Gazze'ye girdi! Trump'ın iddiasına Hamas'tan sert yanıt: Rehinelerin kaderi, Netanyahu'nun elinde

İsrail, Gazze'ye yönelik topyekün işgal planını devreye sokarak kara harekatına başladı. Aynı dakikalarda ABD Başkanı Donald Trump'tan ise Hamas'ın rehinelerin canlı kalkan olarak kullanılacağı iddiası geldi. Hamas’tan yapılan açıklamada ise ABD Başkanı Trump’ın iddiasının siyonist propagandanın önyargısını yansıttığı belirtildi ve "Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin kaderi, terörist Netanyahu hükümetinin elindedir" ifadeleri kullanıldı.

Devrim Karadağ

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı kara harekatı sonrası ABD Başkanı Donald Trump’ın Hamas’ın rehineleri canlı kalkan olarak kullanmaya hazırlandığı yönündeki iddiasına Hamas’tan yanıt geldi.

HAMAS'TAN TRUMP'A YANIT

Hamas’tan yapılan açıklamada, Trump’ın ifadelerinin "siyonist propagandanın açık önyargısını yansıttığı" ve "çifte standardın bariz bir örneği olduğu" vurgulanarak, "(Trump) Etnik temizlik suçunu ve Gazze Şeridi'nde çoğunluğu kadın ve çocuk yaklaşık 65 bin masum sivilin öldürüldüğünü görmezden gelmektedir" eleştirisinde bulunuldu.

Tanklar Gazze ye girdi! Trump ın iddiasına Hamas tan sert yanıt: Rehinelerin kaderi, Netanyahu nun elinde 1

"GAZZE’DEKİ REHİNELERİN HAYATINDAN TAMAMEN NETANYAHU SORUMLUDUR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rehinelerin serbest kalması ve soykırım savaşının sona ermesi için yürütülen müzakereleri sabote ettiği hatırlatılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin kaderi, terörist Netanyahu hükümetinin elindedir. Gazze Şehri'ni hedef alan sistematik yıkım ve faşist imha kampanyası, rehinelerin hayatlarını da doğrudan tehlikeye atmaktadır. Gazze’deki rehinelerin hayatından tamamen savaş suçlusu Netanyahu sorumludur" denildi.

Tanklar Gazze ye girdi! Trump ın iddiasına Hamas tan sert yanıt: Rehinelerin kaderi, Netanyahu nun elinde 2

ABD yönetiminin de işgalcilerin savaş suçlarını örtbas etmeye yönelik destek ve dezenformasyon politikası aracılığıyla soykırım savaşının tırmanmasından sorumlu olduğu aktarıldı.

Tanklar Gazze ye girdi! Trump ın iddiasına Hamas tan sert yanıt: Rehinelerin kaderi, Netanyahu nun elinde 3

TRUMP HAMAS’A "CANLI KALKAN" UYARISI YAPMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Hamas’a tüm rehineleri serbest bırakma çağrısı yapmıştı. Hamas’ın rehineleri İsrail’in kara saldırılarına karşı canlı kalkan olarak kullanmak üzere tünellerden yeryüzüne çıkardığına dair haberlerin olduğunu iddia eden Trump, "Umarım Hamas liderleri böyle bir şey yapmaları halinde neye bulaşmış olacaklarını biliyordur" ifadelerini kullanmıştı. Rehinelerin canlı kalkan olarak kullanılmasının "çok az kişinin gördüğü türden bir insanlık zulmü" olacağını söyleyen Trump, "Buna izin vermeyin, yoksa her şey olabilir. Tüm rehineleri hemen serbest bırakın" uyarısında bulunmuştu.

Tanklar Gazze ye girdi! Trump ın iddiasına Hamas tan sert yanıt: Rehinelerin kaderi, Netanyahu nun elinde 4

(İHA)

