Tansiyon hastaları dikkat: Sabah kahvesi riskli olabilir!

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Çakır, hipertansiyon hastalarının günlük kahve tüketimine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu. Çakır, özellikle sabah saatlerinde uyanmak için tercih edilen kahvenin bazı kişilerde tansiyonu kısa sürede yükseltebildiğini vurguladı. İşte detaylar...

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Çakır, kafeinin kan basıncı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Çakır, bazı bireylerde kafeinin kısa süre içinde tansiyonu belirgin şekilde yükseltebildiğini söyledi.

"YÜKSEK TANSİYON RİSKİNİ ARTIRABİLİYOR"

Uzm. Dr. Mehmet Çakır, kahvede bulunan kafeinin özellikle hipertansiyon hastalarında ani kan basıncı artışlarına yol açabileceğine değinerek, "Kafein, hassas kişilerde tansiyonu birkaç saatliğine yükseltebilir. Bu durum, hipertansiyon hastalarında ek bir risk oluşturabilir. Ayrıca bazı tansiyon ilaçlarının etkisinin zayıflamasına da neden olabileceği için kahve tüketimi konusunda dikkatli olmak önemlidir. Kahvenin tamamen bırakılması gerektiğini söylemese de, hipertansiyon hastalarının tüketim miktarını takip etmeleri, sabah aç karnına kahve içmemeleri ve doktorlarına danışarak bireysel risk durumlarını öğrenmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"HER BÜNYE KAFEİNE FARKLI TEPKİ VERİR"

Uzm. Dr. Mehmet Çakır, herkesin kafeine aynı şekilde tepki göstermediğini de vurgulayarak, kahve tüketiminden sonra çarpıntı, baş ağrısı veya tansiyon yükselmesi hisseden kişilerin mutlaka bir uzmana başvurması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA

