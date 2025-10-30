Tanzanya sokakları savaş alanına döndü! Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tanzanya’da dün gerçekleştirilen genel ve parlamento seçimleri sırasında seçim reformları ve özgür siyasi faaliyetler isteyen binlerce kişi, ülkenin çeşitli kentlerinde sokaklara çıktı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Ülkenin bağımsızlığından bu yana iktidarda olan Devrim Partisi'nin (CCM) adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ın bir kez daha yarıştığı seçimde halk oy kullanırken, 7 milyon nüfuslu Darüsselam kentinde protestocular araçları ve binaları ateşe verdi. Darüsselam’da hükümet binalarını da ateşe veren eylemciler, yabancı madde fırlattığı polisle karşı karşıya geldi. Polis, sokakların savaş alanına döndüğü kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti. Polis, sokağa çıkma yasağının yerel saatle 18.00’de başlayacağını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Gerson Msigwa, yaptığı açıklamada görevlerini ofiste yapmaları gereken kişiler dışında herkesin evden çalışması gerektiğini duyurdu. Tanzanyalı yetkililer, bugün yaptığı açıklamada memur ve öğrencilere evde kalmaları uyarısında bulundu. Darüsselam’da ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından sokaklarda çok sayıda güvenlik gücü ve polis görevlendirildi. Sokağa çıkma yasağının ne zamana kadar süreceği ise henüz açıklanmadı.

İKİ ADAYIN YASAKLANMASI PROTESTOLARI ATEŞLEDİ

Tanzanya’da halk, dün genel seçim için sandık başına gitti. Yaklaşık 68 milyon nüfusu ve 37 milyon kayıtlı seçmeni bulunan ülkenin bağımsızlığından bu yana iktidarda olan Devrim Partisi'nin (CCM) adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ın seçimleri kazanması beklenirken, Hassan’ın yanı sıra 16 aday yarıştı.

Ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisi (Chadema) Genel Başkanı Tundu Lissu ile ikinci büyük muhalefet partisi Değişim ve Şeffaflık İttifakından (ACT-Wazalendo) Luhaga Mpina'nın adaylıklarının yasaklanması, seçim gündeminde bomba etkisine neden oldu. Muhalefet partilerinin seçim günü protesto çağrısı yapmasının ardından ülkede protestolar patlak verdi. Katılımın düşük olduğu genel seçimlerde oy kullanma işlemi sona ererken, sonuçların 3 gün içinde açıklanması bekleniyor.

Tanzanya halkı, genel seçimlerde cumhurbaşkanının yanı sıra 400 sandalyeli parlamentonun üyelerini, parlamento başkanını ve milletvekillerini belirlemek üzere oy kullandı. Tanzanya'da 2015-2021 yılları arasında ilk kadın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapan Samia Suluhu Hassan, dönemin Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin 2021'de kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından yerine gelmiş ve ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olmuştu.Kaynak: İHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır