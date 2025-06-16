Tarçınlı suyun faydaları nelerdir? Tarçınlı su içmek neye iyi gelir?

Sütlü tatlıların olmazsa olmazı, günümüzde birçok içeceğin ve yiyecek tarifinin içine giren tarçın, keskin kokusu, hoş tadı, her tarife uygun lezzeti dışında insan sağlığına olan çeşitli faydaları ile de bilinir. Mantar enfeksiyonlarından regl dönemine, enerji ihtiyacından tatlı krizlerine birçok farklı alanda kullanılan ve yararı dokunan tarçın farklı başka tatlarla bir araya geldiğinde de yepyeni tariflerde kendine yer bulabilmektedir.

Tespit edilen iki ana tarçın çeşidi bulunmaktadır. Gerçek tarçın olarak da bilinen Seylan tarçını ve günümüzde daha yaygın olarak kullanılıp sadece tarçın adı ile bilinen kasia tarçını (Çin tarçını) vardır. Tarçın, ağaçlarının sap kısımlarının kesilmesi ile elde edilir. Ağacın iç kabuklarından odunsu bölümler ayıklanır ve tarçın üretilir.

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmaların sonucunda tarçının sadece baharat olarak yemeklerde kullanılmadığı aynı zamanda sağlık alanında insan vücudu için gereksinim duyulan birçok mineral ve vitamine sahip olduğuna dair bilgilere ulaşılmıştır.

Tarçınlı suyun faydaları nelerdir?

Tarçının en bilinen faydaları ve içerdiği bazı bileşenlere göre insan sağlığına olan faydaları şu şekilde sıralanabilir:

B6 vitamini içerir.

C ve D vitaminleri içerir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Öksürük gidericidir.

Diyabet hastaları için uygun olduğu bilinir.

Kan şekerini dengeler.

Enerji verir.

Serbest radikallere karşı vücudun direncini arttırır.

Cilt için de faydaları vardır.

Toksinleri atmaya yardımcı olur.

Antoksidan kaynağıdır.

Birçok faydası olan tarçın baharat formu dışında su ile birlikte de kullanılabilir. Genelde tarçınlı sıcak suyun faydaları bilinir ve bu karışıma karanfil de eklenebilir. Detoks amacı ile günlük içilen suya tarçın ve karanfil atarak bu karışımın yararlarından faydalanabilmek mümkün olur. Karanfilin ve tarçını ayrı ayrı etkileri birleşerek sıcak ya da ılık seviyedeki suya karıştırarak içilir. Tarçınlı karanfilli suyun faydaları ayrıca diyet yapan kişiler için de geçerlidir.

Mevcut kilosunu koruyarak formda kalmak isteyen kişiler de haftalık ya da aylık düzenlerde uzman doktor önerisi ya da onayı ile karanfilli tarçınlı ılık su içmeyi tercih ederler. Öksürüğü engelleyen, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunan tarçınlı suyun cilde faydalarının başında cilde parlaklık vermesi gelir. Farklı malzemeler ile bir araya gelen tarçının insan vücudunun çeşitli bölgelerine olan faydaları da farklılık gösterir.

Tarçınlı su içmek neye iyi gelir?

Tarçın çoğu zaman farklı başka malzemeler ile bir araya gelerek suya eklenir ve içilir. İçeriğindeki vitaminler ve mineraller doğru diğer ürünler ile bir araya geldiği zaman insan vücuduna olumlu etkileri de arttırdığı bilinmektedir. Antibakteriyel etkisi de bulunan limonlu tarçınlı suyun faydaları bu duruma örnek gösterilebilir. Limonlu tarçınlı suda antibakteriyel özelik olduğu için vücutta enfeksiyon oluşumuna engel olabilir. Tarçın ayrıca zencefil, sirke, limon suyu gibi başka yararlı malzemeler ile bir araya gelip suya karıştırılırsa faydaları da çeşitlenir.

Tarçınlı su en çok diyet yapan kişiler tarafından diyet listelerinde bulunan bir tariftir. Kan şekerini dengelediği ve tokluk hissi vererek uzun süre tok hissi sağladığı için tercih edilir. Diyetisyenler de uygun gördükleri hastalarına ve danışanlarına bu karışımları belli aralıklarla kullanmaları için önerebilmektedirler.

Mide sorunlarına, hazımsızlığa, gaz sorunlarına iyi gelen zencefilli tarçınlı suyun faydaları da genel olarak sindirim sorunları ve mide ile ilgili problemler için geçerlidir. Tarçınlı sirkeli suyun faydaları da yine tok tutması, tokluk hissi vermesi ve vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olması için önemlidir. Bu karışımların yararları şu şekilde sıralanabilir: