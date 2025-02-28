Tarih verildi! DEM Parti ardı ardına toplantı yapacak, terörsüz Türkiye süreci nasıl olacak?

DEM Parti, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakma ve örgütü feshetme' çağrısının ardından süreci değerlendirmek üzere bir araya gelecek.

Ekol TV Ankara Temsilcisi Levent Eke'nin haberine göre; Partilerin tarafları değerlendirme süreci yapacak. DEM Parti, ardı ardına toplantılar gerçekleştirecek; pazar, pazartesi ve çarşamba günleri parti meclisi, MYK, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla parti yönetimi bir araya gelecek.

Süreç nasıl yürütülecek bunun muhasebesi yapılacak.

AK PARTİ’DE KRİTİK TOPLANTI

Gözleri Pazartesi günü AK Parti Genel Merkezi’nde de olacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan A takımını yani MYK’yı toplayacak. Yapılacak toplantıda bir süreç değerlendirmesi yapılacak.

MHP kaynaklarından gelen ilk açıklama; 'süreci dikkatle takip ediyoruz' oldu. Asıl terör örgütü PKK ne yapacak? Öcalan kongrenizi toplayın çağrısı yapmıştı. Örgütü lav edin çağrısında bulunmuştu. Bunun 15 gün süre zarfında yapılacağı söylendi.

CHP'DEN DESTEK

CHP’den gelen açıklamalar da sürecin olumlu biçimde destekleneceği yönünde.

Teröristlerin suça bulaşıp bulaşmayanlarla ilgili bir ayrım yapılacak. Hukuki boyut getirecek. Bunlar masadaki başlıklar. Bir önemli başlık da yönetici kadronun bundan sonra ne yapacağı? Yönetici kadronun İskandinav ülkelerine gitmesi yönünde bir seçenek belirmiş durumda.

ANKARA VE ŞAM TEMAS İÇİNDE OLACAK

Türkiye açısından atılacak adımlar Suriye merkezi yönetimi ile de beraberlik içinde olacak. Suriye merkezi yönetimi ile Ankara yönetiminin temas içinde olacak.