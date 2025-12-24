HABER

Tarih verildi! Hyundai, bugüne kadarki en büyük elektrikli aracını tanıtacak

Hyundai, bugüne kadarki en büyük elektrikli aracını tanıtacağını duyurdu. Şirket, 9 Ocak'ta Brüksel'de tanıtacağı en büyük elektrikli aracının adını açıklamazken, bazı ipuçları verdi.

Tarih verildi! Hyundai, bugüne kadarki en büyük elektrikli aracını tanıtacak
Enes Çırtlık

Hyundai, 9 Ocak'taki Brüksel Otomobil Fuarı'nda "bugüne kadarki en büyük elektrikli aracının" lansmanına hazırlanıyor. Modelin, boyut olarak Ioniq 9'dan daha büyük olması bekleniyor.

HYUNDAI, EN BÜYÜK ELEKTRİKLİSİNİN TEASER'INI YAYINLADI

Hyundai, yaptığı basın duyurusunda 9 Ocak'ta tanıtacağı en büyük elektrikli aracının bir teaser görselini de paylaştı. Bu görsel, bu aracın bir minivan olan Hyundai Staria'nın tamamen elektrikli bir versiyonu olabileceğini gösteriyor.

Tarih verildi! Hyundai, bugüne kadarki en büyük elektrikli aracını tanıtacak 1

Carscoops'ta yer alan habere göre, geçen hafta Hyundai; ufak tasarım dokunuşları, yükseltilmiş şasi bileşenleri ve daha büyük iç ekranlarla makyajlı Staria'yı tanıtmıştı. Söz konusu teaser görseli ise, bu yenilenmiş benzinli versiyonla eşleşiyor ve Hyundai'nin tanıtacağı en büyük elektrikli aracının köklerini Staria platformuyla paylaştığı teorisini güçlendiriyor.

HYUNDAI'NİN EN BÜYÜK ELEKTRİKLİSİ HANGİ ÖZELLİKLERİ TAŞIYACAK?

Hyundai teknik özellikleri detaylandırmamış olsa da en büyük elektrikli modelinin "gelişmiş 800 voltluk şarj sistemi de dahil olmak üzere son teknoloji elektrik teknolojisini" sergileyeceğini doğruladı.

Görsel olarak elektrikli Staria'nın, tam genişlikteki LED ışık barı da dahil olmak üzere, yakın zamanda yenilenen içten yanmalı versiyondan birçok unsuru taşıması bekleniyor.

Hyundai, elektrikli Staria'nın hangi pazarlara sunulacağını henüz doğrulamadı.

