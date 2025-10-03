Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği iddiası gündem oldu! Açıklama geldi: "Başka bir rahatsızlıktan hastanede"

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırıldığı iddiası gündem oldu. Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, kan değerlerinin düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı haberi sosyal medyada hızla yayıldı. İddiaların ardından gazeteci Candş Tolga Işık'tan açıklama geldi.
Ortaylı'nın geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve durumunun kritik olduğu iddia edilmişti. Ancak Ortaylı'nın kalp krizi geçirmediği, yoğun bakıma alınmadığı ve kan değerlerinin düşmesi nedeniyle hastaneye yatışının gerçekleştiği öğrenildi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci ışık, Ortaylı'nın sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri verdi;
"İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirdiği haberi doğru değil. Hoca uzun süredir tedavi gördüğü bir başka rahatsızlıktan dolayı şu an hastanede, doktorların kontrolü altında takip ediliyor. Yoğun bakımda da değil."
Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı Kazıcı da sosyal medya hesabından açıklama yaparak babasının kontrol amaçlı hastanede bulunduğunu aktardı.
Kızının paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Babam kalp krizi geçirmedi, yoğun bakımda da değil, ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattı hepsi bu.
Şu anda gece 12:00 ve hastanedeyiz, ilginiz ve endişeleriniz için yürekten teşekkür ederiz ama hastane odasında susmayan telefonlarla dinlenmekte olan bir hastanın uykusunu bölüyorsunuz."
İlber Ortaylı, ilerleyen saatlerde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ortaylı, sağlık durumunun iyi olduğunu ve kısa süre sonra taburcu edileceğini söyledi. Ortaylı, şu ifadeleri kullandı;
"Sevgili okurlarım,
Ufak bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye geldim. Kısa sürede taburcu edileceğim. Arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Hepinize sağlıklı günler dilerim."
