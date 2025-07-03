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"Tarihi bir adım" diyerek duyurdular! Rusya, Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, 15 Ağustos 2021'de meydana gelen yönetim değişikliği sonrası kurulan Afganistan yönetimini resmen tanıdıklarını bildirdi.

"Tarihi bir adım" diyerek duyurdular! Rusya, Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu
Begüm Özkaynak

Kabulov, Rus haber ajansı RİA'ya, Afganistan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Afganistan hükümetini resmen tanıyıp tanımadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Kabulov, "Evet, tanıdı." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko'nun, Afganistan'ın Moskova Büyükelçiliğine yeni atanan Gul Hasan ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Hasan'ın Rudenko'ya güven mektubunun kopyalarını teslim ettiği kaydedildi.

Ayrıca, Rus basınına yansıyan görüntülerde, Afganistan'ın Moskova Büyükelçiliği binasında Taliban geçici hükümetinin kullandığı bayrağın dalgalanması yer aldı.

"Tarihi bir adım" diyerek duyurdular! Rusya, Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu 1

RUS BÜYÜKELÇİ GÜVEN MEKTUBUNU SUNDU

Öte yandan, Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan'ın yeni Moskova Büyükelçisi Dimitry Zahirnov, Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'ye güven mektubunu sundu ve Rusya hükümetinin Afganistan yönetimini resmen tanıma kararı aldığını kendilerine aktardığını belirtti.

Büyükelçi Zahirnov, kararı "tarihi bir adım" olarak tanımladı. Muttaki ise memnuniyetini bildirerek bunun "iki ülke arasındaki pozitif ilişki, karşılıklı saygı ve yapıcı angajmanın yeni bir aşaması" olduğunu kaydetti.

RUSYA, TALİBAN HÜKÜMETİNİ TANIYAN İLK ÜLKE OLDU

Rusya'nın bu kararı ile 15 Ağustos 2021'deki yönetim değişikliği sonrası kurulan Afganistan hükümeti ilk kez bir ülke tarafından tanınmış oldu.

ABD ve NATO askeri güçlerinin 2021 yazında ülkeden ayrılmasına paralel önceki hükümet devrilmiş, Afganistan genelinde kontrol sağlayan Taliban, geçici hükümetini duyurmuştu.

Aynı dönemde, Batılı ülkeler Afganistan'daki diplomatik misyonlarını kapatmış, başkent Kabil'de çok az sayıda ülkenin büyükelçiliği aktif olarak çalışmalarına devam etmişti.

"Tarihi bir adım" diyerek duyurdular! Rusya, Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu 2

TALİBAN ÖNCE TERÖR ÖRGÜTLERİ LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Taliban, 2003'te Rusya Yüksek Mahkemesinin kararıyla yasaklanan terör örgütleri listesine dahil edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık 2024'te Taliban'ı terör listesinden çıkaracak yasayı onaylamış, Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi de nisanda, Taliban'ın ülkedeki faaliyetleriyle ilgili yasağın askıya alınmasına karar vermişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Moskova'daki diplomatik temsilciliğinin büyükelçilik seviyesine yükseltilmesi yönünde karar alındığını bildirmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Rusya
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