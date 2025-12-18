HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tarihi eser peşindeki defineciler jandarmaya takıldı

Mersin’de kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Tarihi eser peşindeki defineciler jandarmaya takıldı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonda; 3 dedektör, 2 kürek, 1 kazma, 1 GPS cihazı, 1 dağcı kemeri, 1 yer altı görüntüleme cihazı, 4 eldiven, 2 el feneri ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1 adet gram altın, 1 yuvarlak bakır obje, 1 yüzük ve 12 çeşitli renk ve boyutlarda taş ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler, incelenmek üzere Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi. Yakalanan şüpheliler ise işlemlerinin tamamlanması amacıyla Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Patlattığı havai fişekler sonu oluyorduPatlattığı havai fişekler sonu oluyordu
Bilecik’te motosiklet ve ATV sürücülerine yönelik denetimBilecik’te motosiklet ve ATV sürücülerine yönelik denetim

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.