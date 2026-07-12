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Tarihi görüntüler! Bir ilçeden başka bir ilçeye yürütüldü

240 tonluk Bandırma Gemi Müzesi, Canik ilçesinden İlkadım ilçesine karadan yürütülerek yeni yerine taşındı. Taşınma sırasında çekilen görüntüler ise hayran bıraktı.

Tarihi görüntüler! Bir ilçeden başka bir ilçeye yürütüldü

Samsun'un simgelerinden, Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a getiren Bandırma Vapuru replikası Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, karadan yürütülerek İstiklal Meydanı Kurtuluş Yolu'na getirildi.

Tarihi görüntüler! Bir ilçeden başka bir ilçeye yürütüldü 1

3,5 KİLOMETRE TAŞINDI

240 tonluk Bandırma Gemi-Müzesi, 72 tekerlekli bağımsız aks sistemi ile yaklaşık 3,5 kilometre mesafe katederek yeni konumuna taşındı. Geminin taşınması saat 06.30'da başlayıp yaklaşık 4 saat sürdü.

Müze geminin transfer sürecini vatandaşlar da ilgiyle takip etti.

Tarihi görüntüler! Bir ilçeden başka bir ilçeye yürütüldü 2

ALMANYA'DAN MÜHENDİSLER GELDİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necdet Çamaş, gazetecilere, Bandırma Gemi Müzesi'nin 1999 yılında Samsun'da ziyarete açıldığını söyledi.

Tarihi görüntüler! Bir ilçeden başka bir ilçeye yürütüldü 3

Müzeyi Canik ilçesinden Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a ayak bastığı konuma taşıdıklarını dile getiren Çamaş, "Taşıma süreci yaklaşık 8 aylık teknik çalışmanın akabinde oldu. Türkiye'de bu işi yapabilecek olan firmaları tek tek araştırdık. Onlarla görüşmeler yaptık. Daha sonra teknik ekipler Almanya'dan ve taşıyıcı firmanın mühendisleri buraya geldi, bütün simülasyonları yaptık ve çok sağlıklı şekilde ilerletiyoruz." dedi.

Tarihi görüntüler! Bir ilçeden başka bir ilçeye yürütüldü 4

"TARİHE NOT DÜŞÜLÜYOR"

Bandırma Gemi Müzesi'nin yeni yerinde daha fazla ziyaretçiye ulaşacağını anlatan Çamaş, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki bugün yaklaşık 1 milyon ziyaretçisi olan kısıtlı alandaki Bandırma Vapuru önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden birisi olacak. Yapım sürecinden bugünkü taşıma sürecine kadar bütün süreçleri bilen birisi olarak, bugün Samsun tarihine not düşülüyor. Peyzaj çalışmalarından sonra insanlarımızın ziyaretine, belki içine girmeyecek ama etrafında dolaşabilecekleri hale getireceğiz. Milli Mücadele Açık Hava Müzesi ile birlikte 2027 yılının mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılacağı bir programla açılışını yaparız diye ümit ediyorum."

Tarihi görüntüler! Bir ilçeden başka bir ilçeye yürütüldü 5

Tarihi görüntüler! Bir ilçeden başka bir ilçeye yürütüldü 6

Tarihi görüntüler! Bir ilçeden başka bir ilçeye yürütüldü 7

Tarihi görüntüler! Bir ilçeden başka bir ilçeye yürütüldü 8

Tarihi görüntüler! Bir ilçeden başka bir ilçeye yürütüldü 9

Tarihi görüntüler! Bir ilçeden başka bir ilçeye yürütüldü 10

Tarihi görüntüler! Bir ilçeden başka bir ilçeye yürütüldü 11

Tarihi görüntüler! Bir ilçeden başka bir ilçeye yürütüldü 12

Tarihi görüntüler! Bir ilçeden başka bir ilçeye yürütüldü 13

Tarihi görüntüler! Bir ilçeden başka bir ilçeye yürütüldü 14

Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bandırma Canik İlkadım gemi
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