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Şırnak'ta balık tutarken Habur Çayı'na düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken Habur Çayı'na düşen 25 yaşındaki Erkan Sak'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.

Şırnak'ta balık tutarken Habur Çayı'na düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Taşarası köyü Komato bölgesinde 9 Temmuz'da arkadaşlarıyla balık tutarken dengesini kaybederek Habur Çayı'na düşen ve bir süre sonra gözden kaybolan Sak'ı bulmak için sürdürülen arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Bölgede 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıç ekibi ile Diyarbakır Sualtı Arama Kurtarma Timi personelinin katılımıyla çalışmalara devam edildi.

İl Özel İdaresinin iş makineleri çaydaki büyük kayaları kırarak suyu sığlaştırma çalışmaları yürüttü.

Dalgıç ekipleri, rafting botunu çaya indirebildiği alanlarda su üstünde arama yaptı.

Su altı ve su üstü dronlarla sürdürülen arama çalışmalarında, çayın Komato bölgesi ile Irak sınırında bulunan Habur 2 Köprüsü arasındaki yaklaşık 4 kilometrelik alanın tarandığı öğrenildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Habur Çayı Şırnak
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