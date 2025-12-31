Tarihi İshak Paşa Sarayı’nda kış güzelliği büyülüyor

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı, kış mevsiminin gelişiyle birlikte kartpostallık görüntülere sahne oldu. Karla kaplanan saray ve çevresi, beyaz örtüyle bütünleşerek adeta masalsı bir atmosfere büründü.

Osmanlı mimarisinin en önemli eserleri arasında gösterilen İshak Paşa Sarayı, kış aylarında da ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan eşsiz manzara, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

Tarihi dokusu ve görkemli yapısıyla dört mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan İshak Paşa Sarayı, kışın sunduğu görsel şölenle Ağrı’nın kültürel ve turistik değerlerini bir kez daha ön plana çıkarıyor. Karla kaplı dağlar ve sisle bütünleşen saray silueti, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.