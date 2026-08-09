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Tarihi meydanda rekor kırıldı, bin 58 kadın aynı anda halay çekti

"Sivas Gurbetçi Buluşmaları ve Gastronomi Festivali" kapsamında dünyanın en büyük halay halkalarından birini oluşturmak isteyen bin 58 kadın, kol kola girerek kent meydanında halay çekti.Sivas Gurbetçi Buluşmaları ve Gastronomi Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Tarihi meydanda rekor kırıldı, bin 58 kadın aynı anda halay çekti

"Sivas Gurbetçi Buluşmaları ve Gastronomi Festivali" kapsamında dünyanın en büyük halay halkalarından birini oluşturmak isteyen bin 58 kadın, kol kola girerek kent meydanında halay çekti.

Sivas Gurbetçi Buluşmaları ve Gastronomi Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Tarihi Kent Meydanı’nda bir araya gelen bin 58 kadın dünyanın en büyük halkalarından birini oluşturup müzik eşliğinde dakikalarca halay çekti. Halaya katılan vatandaşlar ise mutluluklarını ifade ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiler.

"BİNLERCE SİVASLI KADINIMIZ KENT MEYDANINDA HALAY ÇEKTİLER"

Programda konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise, "Önceden erkekler gelip burada bin 58 kişi halay çekiyordu. Bu sene Özcan hocam dernek yönetimiyle yanıma gelerek bu projeyi sundular çok da güzel oldu. Bu sene kadınlarımız halay çekti. Bin 58 dedik ama sayı bin 58’i de geçti. Binlerce Sivaslı kadınımız kent meydanında halay çektiler. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sivas Gurbetçi Buluşmaları ve Gastronomi Festivali’miz dolu dolu geçiyor" diye konuştu.

Tarihi meydanda rekor kırıldı, bin 58 kadın aynı anda halay çekti 1

Tarihi meydanda rekor kırıldı, bin 58 kadın aynı anda halay çekti 2

Tarihi meydanda rekor kırıldı, bin 58 kadın aynı anda halay çekti 3

Tarihi meydanda rekor kırıldı, bin 58 kadın aynı anda halay çekti 4

Tarihi meydanda rekor kırıldı, bin 58 kadın aynı anda halay çekti 5

Tarihi meydanda rekor kırıldı, bin 58 kadın aynı anda halay çekti 6

Tarihi meydanda rekor kırıldı, bin 58 kadın aynı anda halay çekti 7


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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