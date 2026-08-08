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Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Eskişehir’in Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi’nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, 2 kişi dumandan etkilendi.Olay, Eskişehir’in en turistik yerlerinden birisi olan Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi’ndeki Kurşunlu Camii Sokak üzerinde meydana geldi.

Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Eskişehir’in Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi’nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, 2 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Eskişehir’in en turistik yerlerinden birisi olan Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi’ndeki Kurşunlu Camii Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı tarihi bir yapının çatısında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde çatının tamamını sararken, çevreye yayılan yoğun duman üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yangının söndürmeye yönelik için çalışmaları devam ediyor.

Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi 1

Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi 2

Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi 3

Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi 4

Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi 5

Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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