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Tarihi Sirkeci Garı'ndaki değişim ilk kez paylaşıldı! Bakan Ersoy: 'Yaşayan kültür adasına dönüşecek'

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Doğukan Akbayır

Sirkeci Garı’nda restorasyon ve dönüşüm çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihî gar sahasının ulaşım işlevini koruyarak kütüphaneler, sanat ve etkinlik alanlarıyla yaşayan bir kültür adasına dönüştürüleceğini açıkladı. Bakan Ersoy, özgün mimarisiyle yeniden ihya edilen Sirkeci’nin İstanbul’un yaşayan tarih alanlarından biri haline geleceğini söyledi.

İstanbul’un tarihî yarımadasında şehrin hafızasını taşıyan en önemli yapılardan biri olan Sirkeci Garı, yürütülen çalışmalarla yeniden şehrin kültür ve yaşam rotalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Tarihi Sirkeci Garı ndaki değişim ilk kez paylaşıldı! Bakan Ersoy: Yaşayan kültür adasına dönüşecek 1

RESTORASYONUN AYRINTILARI İLK KEZ PAYLAŞILDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sirkeci Garı’nda yürütülen restorasyon ve dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyerek tarihî gar sahasında yürütülen çalışmaların ayrıntılarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Tarihi Sirkeci Garı ndaki değişim ilk kez paylaşıldı! Bakan Ersoy: Yaşayan kültür adasına dönüşecek 2

Sirkeci Garı’nın Anadolu’dan gelenler için Avrupa’ya ve Rumeli’ye açılan en önemli geçiş noktalarından biri olduğunu belirten Bakan Ersoy, savaş dönemlerinde göç hareketleri ve asker sevkiyatlarının da bu bölgeden gerçekleştirildiğini söyledi.

Tarihi Sirkeci Garı ndaki değişim ilk kez paylaşıldı! Bakan Ersoy: Yaşayan kültür adasına dönüşecek 3

Batıdan doğuya gelen yabancıların ilk uğrak noktalarından birinin de Sirkeci olduğunu ifade eden Ersoy, “Hem bir taşıma-ulaşım aksı olarak hem de şehrin hafızası olarak değerlendirdiğimiz zaman çok farklı fonksiyonları olan çok farklı anıları olan bir yer.” dedi.

Tarihi Sirkeci Garı ndaki değişim ilk kez paylaşıldı! Bakan Ersoy: Yaşayan kültür adasına dönüşecek 4

ÖZGÜN İŞÇİLİĞİ KORUNARAK YENİDEN İHYA EDİLİYOR

Sirkeci Garı’nın yoğun işçilikli ve çok özel bir yapı olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, tarihî gar binasının özgün mimarisine uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi. Ersoy, “Sirkeci de de ana gar binası çok narin bir bina baktığınız zaman. İşçiliğin de çok yoğun olduğu bir bina. O işçiliklerle tekrar eskisine uygun bir şekilde ihya ediliyor.” ifadelerini kullandı.

Tarihi Sirkeci Garı ndaki değişim ilk kez paylaşıldı! Bakan Ersoy: Yaşayan kültür adasına dönüşecek 5

SİRKECİ 'YAŞAYAN KÜLTÜR ADASI'NA DÖNÜŞECEK

Sirkeci’de ulaşım aksı özelliğinin korunacağını belirten Bakan Ersoy, tarihî gar sahasının aynı zamanda kültür ve yaşam merkezi olarak yeniden şekillendirildiğini söyledi. Bakan Ersoy, büyük işletme binasında her yaş grubuna hitap edecek bir kütüphane oluşturulacağını, ambar binalarında yer alacak sergi ve tiyatro alanlarının da projeye dahil edildiğini açıkladı.

Tarihi Sirkeci Garı ndaki değişim ilk kez paylaşıldı! Bakan Ersoy: Yaşayan kültür adasına dönüşecek 6

Açık etkinlik alanlarının da oluşturulacağını belirten Bakan Ersoy, “Gün boyu insanların vakit geçirebileceği arındırılmış sahalardan oluşturmuş iki tarafta da bir yaşam merkezini, ulaşım aksı özelliklerini koruyarak hayata geçiriyoruz.” dedi.

Tarihi Sirkeci Garı ndaki değişim ilk kez paylaşıldı! Bakan Ersoy: Yaşayan kültür adasına dönüşecek 7

TARİHİ YARIMADA SİLUETİ YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Sirkeci’deki tarihî yapının özgün mimari karakterinin yeniden görünür hale getirilmesi amacıyla kapsamlı restorasyon uygulamaları sürerken alandaki diğer tarihî yapılar da yeniden işlevlendirilerek kültür ve sanat odaklı kullanıma hazırlanıyor.

Proje kapsamında gar yapısında geçmiş dönemlerde yapılan niteliksiz müdahaleler kaldırılacak. Konser ve etkinlik alanları, seyir terasları, çocuk oyun alanları ve sosyal kullanım alanları oluşturulacak. Tarihî yarımada siluetine zarar veren niteliksiz ekler kaldırılarak alan yeniden düzenlenecek. Ayrıca geçmiş yıllarda yıkılan Emirler Mescidi de yeniden inşa edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri Ersoy sirkeci
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