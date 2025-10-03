Tarihi Yenişehir Panayırı, yoğun ilgi gördü

Yenişehir Belediyesi, Tarihi Yenişehir Panayırı'nı düzenledi. Bu yıl panayır, çok daha görkemli bir şekilde gerçekleştirildi. Başkan Ercan Özel’in talimatıyla, 40 yıl aradan sonra yeniden kuruldu.

Panayır, 25-30 Eylül tarihleri arasında Fetih Caddesi’nde yer aldı. Alışveriş stantları, yöresel ürünler, giyim ve hediyelik eşya stantları kuruldu. Lunapark eğlenceleri de panayıra dahil edildi. Etkinlik, binlerce kişiyi bir araya getirdi.

Başkan Ercan Özel, her akşam panayırı ziyaret etti. Vatandaşlar ile buluştu. Panayırın, Yenişehir için bir kültür olduğunu vurguladı. Başkan, "Panayır, yıllar boyunca bizimle olmadı. Geçen yıl, yeniden hayata geçirdik. Bu yıl ikincisini yaptık," dedi.

Katılımın geçen yıla göre 3 kat fazla olduğunu belirtti. Halkın mutluluğuna vurgu yaptı. "Yenişehir’in bu coşkuya ihtiyacı vardı," ifadesini kullandı.

Başkan Ercan Özel, panayırı gelecekte daha da geliştireceklerini söyledi. Hemşehrilerin sosyal hayatına katkı sağlamaya devam edecekler. Panayırı, eski günlerde olduğu gibi gelenekselleştirmeyi hedefliyor.

Bu organizasyon, Yenişehir’in marka değeri haline gelecek. Esnafın ticaretine ve şehrin kültürel zenginliğine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır