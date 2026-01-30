HABER

Tarihi yolculuk için geri sayım başladı ancak NASA'nın planı uzmanları endişelendiriyor: "Çılgınca"

NASA, insanlığı tekrar Ay'a götürecek Artemis II görevi için gün sayarken, Orion uzay aracının hayati "ısı kalkanı" tartışma konusu oldu. Bir önceki görev olan Artemis I'de beklenmedik şekilde hasar gören kalkanını değiştirmeyen NASA, bunun yerine aracın giriş profilini veya yörüngesini değiştirmeyi planlıyor. NASA sorunun çözüldüğüne inansa da bazı uzmanlar yeni planının "çılgınca" olduğunu söylüyor.

Enes Çırtlık

NASA, Artemis II görevi kapsamında kısa bir Ay yolculuğuna hazırlanıyor. Bu yolculuk ile astronotlar Dünya yörüngesinin dışına çıkıp Ay'ın çevresine gönderilecek. Ancak Artemis II, insanlığın Ay'a dönme planlarının sadece başlangıcı. Artemis II'nin Orion uzay aracında ise çoğu uzmanı endişelendiren bir durum söz konusu. Görünüşe göre, önceki görev bir gösterge kabul edilirse, aracın içindekileri aşırı sıcaklıklardan korumaya yardımcı olan alt kısımdaki özel kaplama, yani ısı kalkanı hatalı olabilir.

ARTEMIS I'DE ISI KALKANINDA HASAR

BGR'de yer alan habere göre, tarihi Artemis I görevindeki Orion uzay aracı, Artemis II'dekiyle neredeyse aynı ısı kalkanına sahipti. Ancak Artemis I'dekinin atmosfere girişi sırasında ısı kalkanı hasar gördü. İlk kaplama kömürleşirken, tahmin edildiği gibi kopup gitmek yerine malzemede oyuklar bıraktı. Neyse ki Artemis I görevi insansızdı ancak Artemis II öyle olmayacak.

NASA sorunu araştırdı ve hallettiğine inanıyor. Ars Technica'ya göre, yeni NASA Başkanı Jared Isaacman, "titiz analizlere ve süreç boyunca verileri takip eden olağanüstü mühendislerin çalışmalarına dayanarak "Orion uzay aracına ve ısı kalkanına güvenimiz tam" dedi.

NASA'NIN PLANI NE?

Uzay ajansı, ısı kalkanını değiştirmek yerine, aracın giriş profilini veya yörüngesini değiştirecek. Modelleme ve ark jeti testi gibi yöntemleri kullanan NASA, yeni yörüngenin ve daha yüksek ısı maruziyetinin, ısı kalkanı için kullanılan kaplama olan Avcoat malzemesinde daha az çatlama yaratacağına inanıyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

NASA ekibi sorunu çözdüklerine dair güvence verirken, aynı fikirde olmayan bazı uzmanlar var. 2005 yılında uzay mekiği Discovery ile uçan ve mühendislik alanında birden fazla lisansüstü dereceye sahip eski bir görev uzmanı olan Dr. Charlie Camarda, NASA'nın yeni planının "çılgınca" olduğunu söylüyor. Bir CNN haberinde Camarda, NASA'nın "sorunu sürekli ötelediğini" iddia ediyor.

Bir başka eski astronot Dr. Danny Olivas, başlangıçta "Bu, NASA'nın astronotlarına vermek isteyeceği bir ısı kalkanı değil" demişti. Ancak, özellikle yeni giriş profili olmak üzere yapılan bazı değişikliklerden sonra Olivas, artık NASA'nın duruma hakim olduğuna inanıyor. Olivas, Artemis I ısı kalkanının ilk soruşturmasından sorumlu bağımsız inceleme ekibinin bir parçasıydı.

ARTEMIS II GÖREVİ

En erken 6 Şubat’ta fırlatılması planlanan Artemis II görevi kapsamında astronotlar, Ay’ın çevresinde yaklaşık 685 bin millik bir yolculuk yapacak ve yaklaşık 10 gün sonra Dünya’ya dönecek.

